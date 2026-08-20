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Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
HISTÓRICO

¡VIDEO! Regresan el cráneo de Santa Ágata a su relicario tras 63 años

Tras un minucioso proceso de restauración, el busto relicario del siglo XIV vuelve a albergar los restos de la patrona de Catania en un hito histórico.

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El cráneo de 1.700 años de Santa Ágata fue reubicado dentro de su emblemático busto dorado en la ciudad de Catania, Sicilia, Italia

Este acontecimiento histórico ocurre después de 63 años de ausencia y representa un evento único que solo se presencia una vez cada generación.

Un hito histórico para Catania y la fe católica

La ceremonia devolvió la reliquia a su estructura original del siglo XIV tras concluir un delicado trabajo de conservación. La pieza sacra es el símbolo religioso y cultural más importante de la región siciliana.

Científicos y especialistas en arte sacro supervisaron la maniobra para garantizar la preservación de los restos óseos y del revestimiento del busto. La última vez que la reliquia había sido manipulada de esta manera fue hace más de seis décadas.

El valor patrimonial del busto relicario

El regreso de la pieza preserva la tradición de una de las devociones más antiguas del Mediterráneo. Los habitantes locales celebran el hito que marca la historia religiosa contemporánea de la ciudad.

Las autoridades eclesiásticas destacaron la importancia del procedimiento para asegurar que el patrimonio histórico se conserve intacto para las futuras generaciones.

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