Video: se estrelló el helicóptero de un canal de noticias y murieron tres personas

El helicóptero de un canal de noticias que cubría un accidente de tránsito se estrelló en la tarde del martes en la ciudad de Los Ángeles y tres personas murieron.

La aeronave (NewsChopper4) utilizada por la señal NBC4 y Telemundo 52 se desplomó mientras mostraba el choque entre una camioneta SUV y un colectivo municipal.

Los fallecidos son dos personas que iban en el helicóptero y una tercera que estaba en el estacionamiento de un edificio comercial. Hay un herido que fue trasladado al hospital.

Fuentes de Bomberos de Los Ángeles informaron que el impacto provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento.

Otro accidente anterior





El accidente aéreo ocurrió dos horas después de que una SUV chocara contra un colectivo de la red de transporte de Los Ángeles en la zona de Chatsworth, hecho que dejó dos personas muertas y otras seis trasladadas a hospitales, según el Departamento de Bomberos.

Varios helicópteros de canales de televisión se encontraban sobrevolando la zona para cubrir el operativo cuando el NewsChopper4 cayó a unos 2,4 kilómetros del lugar del primer accidente.

Impacto en el canal





Colleen Williams, conductora de NBC4 Los Ángeles, confirmó durante la transmisión que la aeronave pertenecía a la estación. "Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo", expresó con la voz quebrada y poco después, la cobertura fue interrumpida.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lamentó durante una conferencia de prensa: "Perder a cinco angelinos es muy doloroso. Sé que esta comunidad de Chatsworth, golpeada duramente, estará de duelo durante algún tiempo".

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar (LATimes).

Más de 50 bomberos participaron del operativo tras la caída de la aeronave. Cuando llegaron al lugar, encontraron el helicóptero destruido y el fuego extendido sobre vehículos y contenedores.

Las autoridades no habían informado inicialmente qué provocó el accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) quedaron a cargo de la investigación y anunciaron el envío de especialistas al lugar.

NBC4 y Telemundo 52 expresaron que estaban "profundamente entristecidos" por lo ocurrido y transmitieron sus "sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida".



