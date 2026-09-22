¡VIDEO! Tenía 91 años, salió al patio de su casa y murió atacada por un mono

Una mujer de 91 años murió luego de ser atacada por un mono que se encontraba en el patio de su casa. La inédita situación quedó registrada en las cámaras de seguridad de la vivienda y causó furor en las redes sociales.

La víctima, identificada como Najamunnisa Begum, advirtió que el animal se encontraba en el interior del domicilio e intentó ingresar rápidamente; sin embargo, antes de llegar a la puerta fue golpeada por el primate.

En la secuencia de imágenes que captaron las cámaras de vigilancia advirtieron que el animal atacó a su víctima y a una de las hijas que intentó ayudarla cuando la anciana cayó al suelo; tras los ataques, huyó del lugar.

La mujer sufrió un grave traumatismo de cráneo y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital privado de la ciudad de Koppal en India, donde falleció al día siguiente como consecuencia de las heridas.

Cómo fue el ataque del mono

Según las imágenes que circularon en las redes sociales, el animal se encontraba en la parte exterior de la vivienda cuando la mujer se acercó a una zona del hogar que parecería una cochera, y en cuestión de segundos la golpeó a la altura de las costillas.

La víctima cayó al suelo, y el mono se posicionó encima de una pared; al escuchar el impacto contra el suelo, que le provocó un traumatismo de cráneo, una de las hijas se acercó para intentar asistirla.

El mono desde la medianera volvió a saltar contra la vivienda de la víctima para empujar a la mujer que estaba ayudando a su madre y luego procedió con la huida del lugar por el mismo lugar donde la anciana lo había visto.



