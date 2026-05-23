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Sábado, 23 de mayo de 2026

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Tensión en EEUU: una periodista grababa en la Casa Blanca y fue interrumpida por disparos

Los cronistas fueron evacuados tras activarse en protocolo de seguridad.

Una periodista transmitía en vivo cuando fue interrumpida por una serie de disparos que se escucharon en las inmediaciones y obligó a los cronistas a evacuar el lugar.

La comunicadora de la cadena ABC News Selina Wang se encontraba transmitiendo desde la Casa Blanca cuando se escucharon las detonaciones y se tiró al piso.

Hay una amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras los reportes de los disparos.

Qué se sabe sobre los disparos

Kash Patel, director del Buró Internacional de Investigaciones (FBI), confirmó la existencia de los disparos reportados por los cronistas en el lugar, que mencionaron alrededor "de 20 o 30 disparos", cifra que no fue confirmada por el Gobierno. 

"Están en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", remarcó Patel.

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