¡Videos! Así se vive el terremoto en Indonesia

Indonesia se encuentra en un momento delicado por un terremoto de 7.7 grados que sacudió la región cercana a la isla de Flores. También se identificaron réplicas de 6.3.

También se registrá un alerta de tsunami. El epicentro del movimiento tectónico se ubicó 68 kilómetros al norte de la ciudad de Ende.

En los primeros videos que se conocieron a través de las redes sociales se pudo ver el derrumbe de algunas construcciones, mientras que en otros se vio cómo temblaban.

Una de las más impactantes muestra el temblor de un puente frente a la mirada atónita de la gente presente.

También hay un video que muestra como retrocede el agua en la costa, lo que puede denotar en algunos casos la llegada de un tsunami, por lo que se conserva el alerta.

Sobre las réplicas, el USGS identificó tres. Las mismas de magnitud 56, 6,1 y 5,5 respectivamente. A partir de las últimas estadísticas nacionales, se estima que en torno a 2 millones de personas viven en la isla de Flores. Solo en Ende, su capital, la cifra asciende a 90.000 habitantes.















