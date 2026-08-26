¡VIDEOS! Impactantes imágenes de la fatal riada en Nepal y China

Un alud repentino y masivo arrasó con varios pueblos de la ciudad de Rasuwa, en Nepal, dejando un saldo de más de 100 muertos y 400 personas desaparecidas. Cámaras de seguridad y vecinos de la frontera con el Tíbet captaron el avance del la ola destructiva de lodo.

El fenómeno natural afectó a las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, cercanas al río Bhote Koshi que sufrió un incremento abrupto de su caudal.

La riada se desencadenó a las 9.15, hora local. La fuerza de la corriente destruyó zonas comerciales y residenciales, caminos y rutas, además de plantas hidroeléctricas, reduciendo todo a restos de escombros y sedimento.

En el paso fronterizo del puerto de Jilong, entre Nepal y el Tíbet, el alud sumergió y arrastró decenas de vehículos, camiones y unidades de transporte público.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el desplazamiento del agua, mientras vehículos y cientos de personas intentan huir del desastre corriendo hacia zonas elevadas.

La fuerza del alud no solo arrasó con todo a su paso, sino que luego generó una ola de escombros y nubes densas de polvo que se extendieron por miles de metros.

Los equipos de seguridad y de respuesta ante emergencias contabilizan cerca de 400 personas desaparecidas tras la crecida del río. Dentro de ese registro oficial se incluye a 291 turistas de nacionalidad extranjera que justo pasaban por el corredor fronterizo.

El distrito de Rasuwa fue el más afectado por el desastre natural. El alud dejó cientos de viviendas destruidas, calles inundadas y carreteras cubiertas de lodo, lo que dificulta las tareas de asistencia y rescate.

Qué causó el alud en Nepal

Las autoridades de Nepal vincularon el evento con un movimiento sísmico detectado en la región a las 8:37, hora local, minutos antes del desborde del río.

La hipótesis principal sostiene que el temblor de tierra desencadenó un deslizamiento de laderas de gran escala. Este desprendimiento de rocas y tierra obstruyó el cauce natural del río, generando un desvío del flujo hídrico.

La presión acumulada por el volumen de agua terminó por colapsar el dique natural de contención.

La posterior liberación del caudal embalsado produjo una onda de crecida de alta energía que descendió hacia los valles poblados.

Los equipos de rescate continúan trabajando en el rastreo y remoción de material para ubicar a los afectados y desaparecidos.