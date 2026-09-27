La prensa británica denunció una conexión de Irán en el plan contra base militar de Estados Unidos

Reportes de prensa en Reino Unido señalan una posible vinculación con Irán en el plan terrorista desarticulado en la base de RAF Fairford, un enclave militar en territorio británico utilizado por Estados Unidos.

La Policía Antiterrorista mantiene bajo custodia a cinco individuos arrestados durante la madrugada en las cercanías de la instalación estratégica ubicada en Gloucestershire.

Reportes de prensa y declaraciones de Donald Trump

Publicaciones locales como The Times, The Telegraph e ITV informaron que las líneas de investigación indagan si los detenidos actuaban bajo la influencia o financiamiento de Teherán.

Las fuerzas de seguridad británicas evitaron brindar precisiones oficiales sobre las identidades o la filiación de los sospechosos mientras continúan los peritajes sobre los vehículos interceptados con explosivos.

Por su parte, el mandatario norteamericano Donald Trump se refirió a la captura del grupo tras descender del avión presidencial en la ciudad de Chicago, valorando el despliegue coordinado entre ambas naciones: "Colaborar con Gran Bretaña fue un gran trabajo. Ahora los tenemos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza".

Asimismo, el líder republicano respaldó el operativo de inteligencia previo que derivó en la detención de los sospechosos en las inmediaciones del recinto castrense: "Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos".

Estado de la investigación y antecedentes operativos

La base aérea de RAF Fairford funciona como un punto clave para el despliegue de bombarderos estratégicos norteamericanos, habiendo sido utilizada anteriormente para incursiones defensivas autorizadas por el gobierno británico contra instalaciones de misiles en Irán.

Aunque las autoridades locales mantienen el caso bajo reserva y con un cerco de seguridad preventivo en la zona de Whelford, los reportes sobre la pista de Teherán se suman a las alertas previas manifestadas por los servicios de inteligencia europeos sobre la proliferación de actos de sabotaje y operaciones encubiertas en la región.

¿Por qué se vincula a Irán?

Aunque el gobierno británico mantiene cautela oficial y las autoridades investigan también otras hipótesis (como sabotaje ruso o extremismo islamista), medios británicos como The Times, The Telegraph e ITV señalan la pista de Teherán como la principal línea de investigación debido a los siguientes factores estratégicos: