Xi Jinping le planteó a Trump desarrollar la IA bajo "control humano"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a su par chino, Xi Jinping, en una cumbre histórica que concentró la atención internacional. Durante la conferencia de prensa conjunta ofrecida tras el encuentro, el desarrollo de la inteligencia artificial fue una de las temáticas principales de la agenda bilateral.

En su intervención, Xi Jinping advirtió a su par estadounidense que ambos países tienen la responsabilidad de desarrollar la Inteligencia Artificial "bajo control humano".

Además, el líder chino aseguró que "hay mucho margen" para la colaboración, al señalar que ambas son "naciones líderes en inteligencia artificial" y deben gestionar esta tecnología para el bien común.

"Debemos asegurarnos de que siempre esté bajo control humano y sirva al pueblo", enfatizó el mandatario asiático, en medio del debate sobre la seguridad, la cual fue alertada por los principales empresarios estadounidenses del sector.

Por su parte, Trump reconoció que durante la reunión discutieron temas vinculados a la seguridad en el desarrollo de la IA, a la cual definió como "superinteligencia". Según el jefe de Estado norteamericano, las decisiones conjuntas en esta materia pueden ayudar a "promover la paz durante las próximas décadas".

El debate sobre la IA cobra relevancia en un contexto de competencia bilateral marcado por las restricciones impuestas por Washington a la exportación de chips y tecnologías avanzadas, mientras Beijing busca acelerar el desarrollo de su propia industria.

Durante las conversaciones se evaluó la posibilidad de establecer mecanismos de comunicación para evitar que un incidente relacionado con estas tecnologías genere una crisis mayor.

"President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship actually, built on the mutual respect and the vital interests of our people."



President Trump welcomes President Xi Jinping, Madame Peng Liyuan, and the Chinese delegation to the White House to begin their... pic.twitter.com/48bcpMGRGC — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Como cierre de la jornada, la cena de Estado prevista para la noche contará con la presencia de referentes de las principales compañías tecnológicas, entre ellos Jeff Bezos (Amazon), Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia) y Mark Zuckerberg (Meta).

Avances comerciales y diálogo bilateral

En el plano económico, Trump anunció la creación de una junta de comercio bilateral y aseguró que lograron "enormes avances en los problemas que afectan a los dos países". Al respecto, el mandatario estadounidense sostuvo: "Es una prueba de que estamos fomentando una relación comercial más equilibrada".

A su turno, Xi reconoció que ambas naciones son "diferentes", pero instó a profundizar los canales de consulta: "Debemos fortalecer la comunicación. China y Estados Unidos son países con realidades nacionales diferentes, pero mediante un diálogo franco, profundo y continuo, nuestros dos países pueden comprenderse mejor, buscar puntos en común, dejar de lado las diferencias y construir una confianza mutua".

El líder chino remarcó además que ambas potencias deben "mantener una postura de no conflicto" y sentenció: "Saldremos ganando con la cooperación y perderemos en el conflicto". En esa línea, sostuvo que las fuerzas armadas de ambos países pueden "mantener un diálogo regular" para sostener una competencia "sana" que "se mantiene dentro de ciertos límites".

"Sin duda podemos encontrar el camino adecuado para que dos grandes países convivan en armonía en este planeta que ambos llamamos hogar", afirmó Xi, quien anunció además que China invitará a 100.000 jóvenes estadounidenses a realizar intercambios y estudios en su país durante los próximos cinco años.



