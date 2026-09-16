Zuckerberg rechaza frenar el avance de la inteligencia artificial

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se manifestó en contra de las propuestas impulsadas por referentes de la industria tecnológica para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El ejecutivo remarcó que "cada laboratorio tiene la responsabilidad y el incentivo para avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de manera segura".

La seguridad y la alineación como ejes de desarrollo

En su análisis sobre el comportamiento de los usuarios, Mark Zuckerberg señaló que la gente no va a querer usar agentes de IA "que no hagan lo que les piden" y que "los laboratorios tienen un fuerte incentivo natural para hacer que sus modelos estén más alineados".

Asimismo, el empresario enfatizó que "la confianza y la alineación se están convirtiendo rápidamente en las capacidades más importantes que diferenciarán a los agentes y modelos."

Respecto a las responsabilidades operativas, mencionó la importancia de asumir consecuencias legales si las herramientas causan daños.

Como ejemplo de cautela, citó el caso de Muse, el asistente de Meta cuyo lanzamiento se postergó varios meses "para enfocarse en la seguridad y la protección", además de subrayar que "involucrar a evaluadores y asesores independientes es la mejor práctica de la industria"

Creciente debate sobre los límites de la tecnología

La postura de Mark Zuckerberg contrasta con las advertencias expresadas por otros referentes del sector tecnológico.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, solicitó pausar el ritmo de avance tras señalar que en pocos meses los agentes "podrían ser capaces de tomar el control de toda internet y causar potencialmente cientos de miles de millones de dólares en daños."

En esa misma línea se ubicó Sam Altman, líder de OpenAI, junto a Elon Musk, al frente de xAI, quienes abogaron por establecer límites normativos.

Por su parte, Bilal Chughtai, exinvestigador de Google DeepMind, expresó preocupación por la trayectoria actual de la tecnología al advertir que "la IA tiene el potencial de matarnos a todos, y que podríamos estar quedándonos sin tiempo para evitar este resultado."