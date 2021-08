El defensor de derechos humanos Pierre Espérance puso en duda la resolución del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y criticó el sistema judicial que funciona de manera irregular en los últimos años.

"No creo que Jovenel Moïse reciba justicia​​​. No creo que la investigación tenga éxito. Las instituciones se han debilitado. Desde 2018, la justicia solo funciona 4 meses de los 12. El mandato de muchos jueces no ha sido renovado. Los casos no avanzan", según declaraciones del coordinador de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, recogidas por el diario Le Nouvelliste.

Espérance, un agudo crítico de la gestión del exmandatario, recordó que su organización presentó 10 demandas en relación con 13 masacres perpetradas por bandas armadas en los barrios pobres de la capital, y hasta la fecha no hubo seguimiento en las investigaciones.

También alertó sobre los desafíos del juez que instruirá el caso, cuando se enfrente a quienes participaron en la trama o aquellos que encontraron cómplices en las más altas esferas del Estado.

