Un café en el estado federado de Salzburgo, en Austria, se negó a atender a las personas vacunadas contra el coronavirus, comunicó la emisora de radio local ORF Salzburg.

Dicho café pertenece a una tienda de alimentación sana, ubicada en la comuna de Strobl, cuya operadora decidió vender café y pasteles solo a los clientes que no recibieron la vacuna anticovid​​​.

"Solo podemos reinos de esto, sacar conclusiones e instar a los visitantes a que no vayan allí, porque (su política) no corresponde con nuestra línea", declaró el alcalde de Strobl, Josef Weikinger, aunque admitió que esta decisión no contradice la legislación.

La propia operadora del café se negó a hacer comentarios al respecto.

Fuente: Sputnik

