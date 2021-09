La precandidata a diputada de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo este jueves en Crónica HD, donde se refirió a la polémica que generó su frase sobre que no es lo mismo "fumarse un porro en Palermo que en la villa 1-11-14". En ese sentido, admitió que "la comparación entre los barrios no fue afortunada" y subrayó que "el verdadero problema es el narcotráfico".

Al ser entrevistada por Chiche Gelblung, Vidal se mostró en contra de la legalización de la marihuana y retomó el tema que provocó diferentes reacciones en los últimos días. "Una cosa es el consumo recreativo, con un proyecto de vida, con una contención, y puse de ejemplo Palermo, como podría haber dicho otro barrio. Y otra es estar consumiendo en un barrio con narcos, sin haber ido a la escuela un año y medio, sin tener trabajo. El contexto diferencia la situación", explicó la precandidata opositora.

Para Vidal, el debate generado luego de su frase fue una distracción de los inconvenientes que sufre el país en la actualidad. "Me parece que éste no un tema ideológico. El narcotráfico es un problema en serio en la Argentina. Y mientras persista, como pasa ahora, no es momento de discutir estas cosas", opinó la ex gobernadora bonaerense.

.

"La pelea más difícil está en la Ciudad"

Por otra parte, Vidal explicó las razones por las que prefirió candidatearse en el distrito porteño y no en territorio bonaerense. "Acá renovamos diez diputados y es difícil sacar el 60% de los votos que necesitamos para que esos diputados se queden. No alcanza con ganar, tenemos que ganar muy bien. Y creo que la competencia entre Facundo Manes y Diego Santilli va a garantizar los 14 diputados que ponemos en juego en la provincia. La pelea más difícil está en la Ciudad", opinó la precandidata de Juntos por el Cambio.

Además, Vidal elogió a Martín Tetaz, uno de sus compañeros de lista, que anoche protagonizó un duro debate televisivo con Carlos Heller. "Es un lujo tenerlo. Fue propuesto por Martín Lousteau, expresa claramente sus ideas y hemos hecho juntos muchos proyectos. Por ejemplo, hemos trabajado uno para que todas las Pymes del país que generen un empleo nuevo, durante dos años no paguen impuestos al trabajo. Hoy lo más importante para nosotros es el trabajo", contó en la entrevista con Chiche Gelblung.

Vidal aclaró también que como diputada nacional no sólo representará a los habitantes de la Ciudad. "Los problemas de los argentinos son bastantes comunes desde Jujuy hasta Tierra del Fuego", afirmó la precandidata. Y luego destacó: "No me importa el cargo dentro de dos años. Voy a trabajra no sólo para esta elección e impedir la mayoría del kirchnerismo en el Congreso, sino para que Juntos por el Cambio gane en 2023. Estoy en el equipo que discute un modelo de país con el oficialismo y quiere ganar esa elección".

.

Por último, Vidal aseguró que siempre dio "muchas peleas" y estuvo en "el lugar de la discusión". "Cuando fue la crisis del Parque Indoamericano, me metí porque quería saber quién estaba ahí. Y cuando fui gobernadora, el Pata Medina estuvo preso. Uno da peleas cuando pone el cuerpo y toma riesgos. Soy de las que se mete de cabeza cuando cree en algo", concluyó.