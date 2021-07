Por Eduardo Gallardo

numerosydestino@cronica.com.ar Ganar la lotería o alguno de los juegos poceados es algo complicado, muy complicado. Sin embargo hay ciertas personas que tienen más habilidad que otras para hacerse con los premios de este tipo de juegos de azar. Uno de ellos es Richard Lustig, un estadounidense que reveló en un escrito sus trucos para embolsarse los casi siempre esquivos premios de los juegos de azar.



En su libro, “Aprenda cómo aumentar sus posibilidades de ganar la lotería”, está el método que él utilizó para triunfar en este tipo de apuestas. Y vaya que le dio resultado, pues Lustig logró embolsar más de un millón de dólares tras ganar siete premios de considerable valor económico entre 1993 y 2010. Para el “genio del escolaso” no todo reside en la suerte, que, evidentemente, es el factor más importante en este tipo de juegos de azar. En sus textos dejó una serie de consejos para tener más posibilidades de ganar dinero apostando en las loterías o en algunas variantes. .

Sus consejos



Parece evidente pero para aumentar las posibilidades de ganar, hay que comprar más boletos. No obstante, se debe valorar lo que se está gastando y lo que está ingresando. Según Lustig, cuantos más boletos de lotería se obtengan, mayores son las posibilidades de ganar alguno de los premios grandes. Hay que establecer un presupuesto de lo que se va a gastar, no gastar de más ni meterse en lo que se llama ‘la fiebre de la lotería’, y no desviar el dinero que se destina para necesidades básicas o para pagar las facturas a comprar loterías. No elegir los números de forma apresurada: tómese su tiempo. No usar programas que escogen los números de manera automática ni utilizar el programa computarizado de la agencia que selecciona un grupo de números al azar. Procurar siempre jugar los mismos números porque eso incrementa las posibilidades de que salgan premiados. No hay un truco para elegir cuáles son los números correctos, pero hay que intentar que no sean consecutivos y, si se puede, elegir números que no estén en la misma decena o que terminen con el mismo dígito. En esta “biblia” de la lotería, Lustig sostiene que muchas personas eligen sus números en función de su cumpleaños o el de un familiar, es decir, para citar un ejemplo, entre el 1 y el 31. . Si se elige números por encima de 31, esto no garantiza ganar, pero aumenta las probabilidades de no compartir el premio con nadie. También es cierto que deberá compartir el presumible premio de lotería, pero las posibilidades de hacerse con un premio gordo se incrementan al destinar más dinero y más billetes a ese juego de azar. Al mismo tiempo, su inversión se reducirá si es compartida. Sostiene que no hay que participar en juegos que siempre tienen un ganador, ya que tienen un efecto convocante y sus posibilidades de ganar son menores. Trate de explorar otros juegos con menos popularidad y en los que, en teoría, participa menos gente. Por último, cuando se anuncia un premio millonario en determinado sorteo, la competencia crece de manera importante. Los jugadores habituales pueden invertir más dinero y nuevos jugadores se apuntarán para el reclamo de ese gran premio. Entonces es la gran oportunidad de llevarse un monto de proporciones. Si el bolsillo lo permite, habría que probar este método. En una de esas…