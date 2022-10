El Quini 6 hizo nuevamente millonaria a una persona: este domingo 16 de octubre de 2022, un afortunado ganó una impresionante suma de dinero con la modalidad Siempre Sale y se coronó con el premio.

En este sentido, las principales modalidades que ofrece el Quini 6 -son Tradicional, La Segunda y Revancha-, quedaron vacantes, por lo que el pozo que viene será más importante que el de esta semana.

El Quini 6 se sortea miércoles y domingo. La última edición previa a la de este domingo tuvo un ganador en la modalidad Tradicional, que se adjudicó una fortuna. La Segunda y la Revancha, por su parte, quedaron vacantes.

Ganó más de $29 millones en el Quini 6.

Quini 6: los números ganadores del domingo 16 de octubre

Son cinco las modalidades que se sortean en cada oportunidad. Este domingo, 16 de octubre, fueron estos números los que salieron ganadores:

Quini 6 Tradicional

04-05-06-26-32-43

Quini 6 Segunda Vuelta

05-09-19-31-33-45

Quini 6 Revancha

09-11-13-21-40-41

Quini 6 Siempre Sale

09-14-16-22-27-44

Cuánto ganó y de dónde era el afortunado de este domingo

El domingo 16 de octubre encontró a una persona que se consagró millonaria bajo la modalidad Siempre Sale, con los números 09-14-16-22-27-44 que salieron del bolillero.

Con estas seis cifras, el afortunado, el cual se trataba de un ciudadano de la provincia de Córdoba, que se llevó un total de 29.369.417 pesos. Vale mencionar, además, que el agenciero vendedor del ticket se llevó casi 300.000 pesos, en concepto de premio estímulo.

El apostador misterioso que ganó $55 millones y no aparece

A partir de una apuesta realizada el pasado 6 de octubre, una persona de la ciudad rionegrina de Viedma se consagró con la secuencia 16-28-31-35-39-40 y ganó 55 millones de pesos.

Sin embargo, ya a 17 de este mes, el ganador no aparece: no se sabe si aún no lo hizo porque no se enteró o debido a que espera unos días a que baje el fervor, pero la persona aún no fue a reclamar su premio.

La boleta se jugó en la agencia 45, "La llave de la fortuna", ubicada en la calle 25 de Mayo 717 de la ciudad rionegrina de Viedma. Sandra Lauriente, al frente de la agencia, contó que cree que el beneficiario no es un cliente fijo, al menos por el registro que lleva el local. Además, indicó que hay 15 días de plazo para presentarse como ganador, por lo que el apostador tiene el jueves próximo para hacerlo.