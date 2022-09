Por Eduardo Gallardo

A esta altura de los acontecimientos, decir que el Cronicazo es una “máquina” de acertar, que ayuda a llenar billeteras y, así, poder llegar un poco más “tranqui” a fin de mes, es una obviedad por demás irrefutable. Semana tras semana los seguidores de este “suple” logran zafar y estar un poquito aliviados, todo gracias al arduo trabajo estadístico, acoplado a fechas históricas o acontecimientos trascendentales, cábalas, entre otros.

Y en la precedente la muchachada festejó el extraordinario ¡cuatriplete! logrado por la guía líder mediante su recomendado 80 (la bocha), que, seguramente, los que se afirmaron con él a lo largo de la semana, hicieron una ídem de platita. El ambo literalmente copó el martes, ya que dio satisfacciones bien temprano al salir por triplicado en los sorteos de la Primera en Provincia, Córdoba y Santa Fe.

Así las cosas, los que madrugaron y jugaron de un tirón en todas las Quinielas, al día siguiente fueron a cobrar… ¡con una mochila! Pero la cuestión no terminó ahí, porque debido a su inmensa generosidad y eficiencia, también salió el viernes en la Nocturna uruguaya. Honestamente, el que no hizo plata en la semana con el Cronicazo…es porque no quiso.

Triplicado

Claro que no fue el único dato que alegró los bolsillos, porque también en notables tripletes aportaron La Gitana, La Posta y Me Juego. Con respecto a la famosa pitonisa, su recomendado 27 (el peine…o como se lo identifica en el barrio…bueno, mejor lo dejamos ahí) arrancó la serie el lunes en Vespertina de Santa Fe y Nocturna cordobesa, y finalizó el miércoles en Matutina de Ciudad. Por su parte, la segunda nombrada ayudó mediante el 61 (la escopeta), que detonó el martes en Nocturna de Córdoba, y el viernes en las Matutinas de Ciudad y Entre Ríos. Por último, Me Juego salió airoso gracias al 08 (el incendio), al salir el miércoles en Matutina cordobesa, el jueves en Nocturna uruguaya y el sábado en la Previa bonaerense.

Más aciertos

“Y como si esto fuera poco…”, El Suplente “entró a la cancha” y salvó la ropa con su exclusivo 71 (el excremento), que se dio el martes en Vespertina de Provincia. Los Posibles contribuyeron a achicar el pánico económico con sus respectivos 56 y 99. La caída fue bastante grata porque irrumpió el lunes en la Primera de Entre Ríos, mientras que los hermanos fueron unidos a cobrar el martes luego de que el ambo saliera en Matutina de Ciudad.

Todo suma

También tuvieron una apreciable eficacia Los Sueños y Tres Para Ganar, porque algunos de sus indicados se hicieron ver. Por ejemplo, el 28 (los senos) y el 84 (la iglesia) del primero, que impactaron el jueves en Primera de Entre Ríos, y miércoles en la Previa de Córdoba, respectivamente. En cuanto a la restante guía, uno de los “Tres” fue el 98 (la lavandera), que alegró el lunes al salir en la Previa santafesina y Vespertina de Ciudad, mientras que otro fue el 12 (el soldado), que estuvo firme el jueve