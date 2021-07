Por Eduardo Gallardo

Arrancó julio, el mes patrio en el que celebramos nuestra independencia que, esperemos, nos trate de buena manera económicamente hablando porque la situación es harto difícil. ¿Habrá resto para un buen locro familiar el 9? Ojalá que sí, pero si no, no hay problema: ¡Para eso están nuestros datos! Y también las estadísticas, aquellas que no se toman descanso en esta rueda infernal diaria de escolaso.

Entonces, además de nuestras guías y de cualquier método particular, nada mejor que estar bien orientados con los numeritos más rendidores en este mes en los últimos tres años, para intentar acertar y cobrar unos pesos para llenar las billeteras, o lo que es lo mismo, respirar un poco mejor… ¡Pero con el barbijo puesto!



Al galope

.



Como se sabe, las estadísticas son el elemento más confiable en este rubro lúdico. Y para no extendernos demasiado se tomaron los resultados de 2020, 2019 y 2018 de este séptimo mes calendario, y el seguimiento arrojó que el ambo que más rédito produjo fue el 24, con nada menos que ¡13 cabezas!

En efecto, el caballo el año pasado salió cuatro veces (dos en Ciudad y dos en Santa Fe), mientras que en 2019 lo hizo en cinco oportunidades (tres en Provincia y dos en Santa Fe), y las cuatro restantes en 2018 (tres en Entre Ríos y una en Montevideo). De esto se desprende que tuvo muy buena onda en todas las Quinielas que se comercializan por estas pampas, sin sobresalir abrumadoramente en ninguna de ellas. Por lo tanto, a la hora del “fichaje” habrá que repartir equitativamente “las inversiones”… ¡Y a cobrar a todo galope!



Puesta



Luego, en el ranking de números que más beneficios dieron, aparecen el 08 y el 91, empatando en diez salidas. Con respecto al incendio, a diferencia del ambo anterior, arrasó en Ciudad con siete “bochos” (cuatro en 2018 y tres en 2019), mientras que los tres restantes fueron impactos cordobeses en 2019.

En cuanto al escusado, tuvo un idéntico comportamiento, es decir que se coronó en siete ocasiones pero en la Lotería santafesina (cuatro en 2019 y tres en 2018), correspondiéndole a Córdoba las otras tres cabezas, el año pasado.

.



¡Una bocha!



Por último, para subrayar lo llamativo de lo concretado por el 80 (la bocha), porque en los tres años anteriores salió ocho veces pero en todas las ocasiones en Córdoba. En efecto, dio triplete el año pasado y en 2018, y en 2019 lo hizo por duplicado. Cuánta efectividad, ¿no?



Más chances



En la tabla adjunta se pueden observar los otros numeritos que también sumaron de lo lindo en este mes, y a los que obviamente se deberán considerar factibles de que ahora brinden ganancias.

