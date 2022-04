Por Eduardo Gallardo

Cuando se habla de los orígenes de los juegos de azar en muchos lugares del mundo, Europa suele ser la responsable. El Imperio Romano tuvo una gran influencia en diversas culturas y en los tipos de juegos de azar que se practican. Lo mismo puede decirse de los españoles. Son responsables de la difusión de la cultura occidental en gran parte del mundo, y el juego no es una excepción.

Los orígenes de los juegos de azar en Argentina son toda una historia. Hay tres datos sobre la historia y el clima actual del juego.

De España a Argentina

Ya en el año 500 a.C., en China se hacían apuestas monetarias sobre carreras y peleas que incluían tanto a humanos como a animales. Luego, junto con la invención del papel, aparecieron los primeros juegos de cartas en el gigante asiático, y los juegos de azar se hicieron muy populares.

Si avanzamos rápidamente hasta la Edad Media en Europa, los complejos juegos de azar prosperaron; sin embargo sólo los nobles participaban en estos juegos, ya que disponían de gran cantidad de tiempo libre debido a su riqueza. Los casinos surgieron entonces durante el Renacimiento. Estos juegos de azar acabaron llegando a España y, desde allí, llegaron a la Argentina.

Estos juegos eran muy populares entre los soldados y proporcionaban una forma de socializar, pasar un buen rato y, potencialmente, ganar algo de dinero extra. Aunque los hombres de armas se divertían con estos juegos, se lo tomaban muy en serio.

El Truco se convirtió en uno de los juegos de cartas más populares de la historia de Argentina y las trampas se producían con frecuencia al jugar a este juego. A menudo se generaba violencia, lo que llevó a que se intentaran prohibir estos juegos; sin embargo, el intento no tuvo mucho éxito. Otros juegos que existían en la historia argentina temprana eran la ruleta, el billar, la lotería, el dominó y los dados.

El césped y el fútbol

En 1882 se creó el Jockey Club de Buenos Aires, y fue un gran acontecimiento que estableció las carreras de caballos como uno de los verdaderos amores de la comunidad de apostadores en Argentina, e incluso las carreras de caballos siguen siendo una parte importante de la cultura del juego en el país hoy en día. Pero, por mucho que los argentinos adoren las carreras de caballos, sienten la misma pasión por el fútbol.

En 1867 tuvo lugar el primer partido de fútbol sudamericano y este deporte no ha hecho más que ganar popularidad con el paso de los años. El fútbol se convirtió rápidamente en el deporte más popular para apostar y esto es definitivamente cierto hoy en día.

El despegue de los casinos

La década de 1990 marca la primera vez que se concedieron licencias a los casinos terrestres en Argentina. Aunque eso no fue hace mucho tiempo, el auge de los casinos desde esa época en el país es sorprendente. Sin embargo, no hay leyes federales sobre el juego, y no hay una autoridad oficial del juego en Argentina. Al igual que en Alemania, cada provincia argentina regula sus propias actividades de juego. Actualmente hay más de 170 instalaciones de juego, y los casinos son los principales responsables de los 4.000 millones de dólares anuales que genera esta práctica a nivel nacional.

La mayoría de las ciudades del país sólo tienen un casino, pero algunas ciudades albergan varios de ellos. Estas ciudades son: Chajarí, San Luis Capital, Colón, Comodoro Rivadavia, Corrientes, La Punta, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Rosario de la Frontera, San Carlos de Bariloche, entre otras. La capital nacional es la que más instalaciones de juego tiene, con más de 10 casinos.

El mayor de ellos es el Casino Buenos Aires. Aunque los casinos son muy populares, también hay otros tipos de lugares de juego, como las salas de bingo, las casas de apuestas y los hipódromos.