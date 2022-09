El sorteo 3500 del Loto Plus se realizó este sábado 10 de Septiembre, como sucede todos los miércoles y sábados, a partir de las 22. Enterate cuáles fueron los números ganadores y todo lo que tenés que saber sobre este popular juego.

El Loto Plus es un popular juego de azar organizado por la Lotería de la Ciudad. Quien realiza la apuesta debe elegir seis números aleatorios entre 00 y 42. Después, se debe esperar al sorteo que tiene lugar dos veces a la semana.

Loto Plus: sorteo y resultados del sábado 10 de Septiembre

TRADICIONAL

Números: 08 - 18 - 32 - 34 - 36 - 41

Jackpot: 2 - 7

DESQUITE

Números: 03 - 12 - 20 - 29 - 34 - 38

Jackpot: 1 - 8

SALE O SALE

Números: 03 - 07 - 10 - 12 - 37 - 40

Jackpot: 2 - 7 - 1 - 8



Aciertos Tradicional Importes Tradicional Ganadores Desquite Importes Desquite Ganadores Sale o Sale Importes Sale o Sale Ganadores 6 Aciertos + 2 Jackpot $787.789.372 Vacante $787.789.372 - - 6 Aciertos + 1 Jackpot $46.437.749 Vacante $46.437.749 - - 6 Aciertos $25.978.282 Vacante $25.978.282 - - 5 Aciertos + 2 Jackpot

$500.000 No se juega --- - 5 Aciertos + 1 Jackpot

$130.000 No se juega --- - 5 Aciertos $50.000 No se Juega --- $269.767 4 Aciertos + 2 Jackpot No se juega --- No se juega --- 4 Aciertos + 1 Jackpot No se juega --- No se juega --- 4 Aciertos No se juega --- No se juega --- 3 Aciertos + 2 Jackpot No se juega --- No se juega --- 3 Aciertos + 1 Jackpot No se juega --- No se juega --- 3 Aciertos No se juega --- No se juega ---

¿Qué es Loto Plus?

El Loto Plus es un juego poceado (El premio corresponde a un pozo variable) que administra La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo se juega al Loto Plus?

El Loto Plus posee 3 modalidades:

Tradicional: el apostador debe elegir un total de seis cifras en el rango del 0 al 41, además de otros dos llamados "Jack" del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples, en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales.

Desquite: se trata del segundo sorteo, en el que también deben elegirse 6 números principales más 2 números extra llamados "Jack". En este caso, a diferencia del sorteo tradicional, solo posee tres categorías de premios. Se participa con los mismos números que en el tradicional.

Sale o Sale: el apostador juega con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite.

¿Cuándo se sortea el Loto Plus?

Los tres sorteos se realizan uno tras otro, los miércoles y sábados a las 22:00. Las apuestas para estos sorteos cierran algunas horas antes. El horario de cierre de venta de boletos es a las 17:45 los miércoles y a las 20:30 los sábados.

