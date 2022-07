Cuando la suerte juega a tu favor, de un segundo para otro, puede cambiarte la vida. Así fue para un afortunado que acertó todos los números del Quini 6 y se ganó 190 millones de pesos. Sin embargo, un imprevisto puede arruinarle el exorbitante premio: nadie sabe quién es ni dónde está.

El pasado domingo, 17 de julio, una persona participó del sorteo en la modalidad “Revancha” y apuntó en soledad a cada uno de los números. De esta manera, está tan solo a pasos de ganarse una descomunal suma de dinero que daría un giro a su vida de 180°.

No obstante, el ganador no apareció a reclamar su premio y, si bien todavía está a tiempo, de no presentarse en el plazo asignado, perderá el derecho de acceder al pago o al reintegro de los importes apostados. La transacción se realizó en una lotería de la ciudad de Córdoba, ubicada en Boulevard de los Alemanes 4882.

Según la información oficial de la Lotería Nacional Sociedad del Estado, “cada concurso del Quini-6 caduca a los quince días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior al de su realización”. En caso de encontrarse dentro del lapso, deberán presentar duplicados de los cupones ganadores o el ticket original.





¿Qué dijo el agenciero que le vendió la boleta del Quini 6?

El ticket ganador, compuesto por los siguientes números “04 06 10 16 19 30”, se vendió en la agencia N.° 11388/00, a partir de la cual se entregaría un premio de 191.991.546 de pesos. Sin embargo, el agenciero a cargo admitió no saber quién es el afortunado:

"La verdad es que no sé quién hizo la apuesta, hay mucha gente que hace la jugada cuando está de paso, por lo que puede ser alguien del barrio, como también algún turista, que hay muchos", explicó Daniel Cechetto.

Mientras que, por haber vendido el boleto y en concepto de “premio estímulo”, Daniel se llevó un premio de $2.088.410,90. “Seguro lo usé para cambiar el auto”, sostuvo con emoción.

Aunque por el momento no haya noticias acerca del ganador, todavía tiene tiempo hasta el lunes 1 de agosto, para presentar el comprobante de su premio. Vale destacar que, él o ella, solamente gastó $150 para participar del sorteo.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego de azar argentino que fue lanzado en 1988 y, rápidamente, se transformó en uno de los más populares a lo largo y a lo ancho de todo el país. Una de las claves para su éxito fue la continua adaptación a los gustos de los apostadores mediante cambios en la estructura de los sorteos y premios.

El Quini 6 es un juego "poceado". Esto significa que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable y corresponde a un porcentaje de lo recaudado.