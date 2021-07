Se llevó a cabo el sorteo nocturno de este martes 27 de julio de la Quiniela de la Ciudad. El primer puesto se lo llevó el 4970.

Los primeros diez lugares se completan con el 2736, 0141, 3424, 6865, 2991, 1328, 5410, 4349 y 6514.

El listado completo incluyó, desde el 11° al 20° premio, a los siguientes números: 2337, 7766, 1795, 6532, 2129, 9314, 5376, 0750, 4532 y 1190.

En tanto, las letras sorteadas fueron: C - C - C - Q.

¿Cuántos sorteos de la Quiniela de la Ciudad se hacen por día?

Los sorteos de la Lotería de la Ciudad se llevan adelante cuatro veces durante la jornada: la Primera (a las 12 del mediodía), la Matutina (a las 14.30), Vespertina (17.30 horas) y Nocturna (a las 21).