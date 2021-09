Una persona murió al caerle un poste entre daños menores ocurridos en el fuerte sismo de magnitud 7,1 que sacudió el sur y el centro de México la noche del martes, con epicentro cerca del puerto turístico de Acapulco, estado de Guerrero (sur), en las costas del Pacífico.

" Sismo magnitud 7,1 localizado a 11 km al suroeste de Acapulco, Guerrero 07/09/21 a las 20:47:46 (01:47:46 GMT); latitud 16,78, longitud -99,93, profundidad 10 km", indicó el Servicio Meteorológico Nacional en sus redes sociales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que tras el sismo no hubo reportes de daños mayores en la capital y los estados que la rodean hacia el sur.

"Les informo sobre el temblor: el epicentro se registró en Acapulco, en Guerrero, afortunadamente no hay daños mayores en ese estado, (solo) piedras y caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México", dijo el jefe del Ejecutivo federal en un mensaje de vídeo en su cuenta de Twitter.

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, hizo una revisión en todas las zonas militares y reportó que "afortunadamente no hay daños graves", dijo el gobernante desde el Palacio Nacional, sede del Gobierno federal.

López Obrador también habló con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y con los gobernadores de los estados de Oaxaca, Alejandro Murat; Guerrero, Héctor Astudillo; y Puebla, Miguel Barbosa.

ALERTA EN LA CAPITAL Y EN GUERRERO

La alerta sísmica de la Ciudad de México se encendió para avisar a los habitantes de la megalópolis, y decenas de miles salieron a las calles, según reportaron servicios informativos radiofónicos y televisivos; pero no se registraron víctimas ni grandes daños, aparte de cortes del suministro de energía y una breve interrupción del servicio de metro capitalino.

Los reportes en el metro de la capital mexicana indican que el servicio quedó brevemente suspendido pero luego fue restablecido.

La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que informaba que "se han realizado tres sobrevuelos y no se encuentra daño alguno". La gobernante de la megalópolis dijo que habló con el presidente López Obrador y le dio esa información.

"Sabemos que hay muchos lugares sin energía eléctrica, les pido a todos mucha tranquilidad", puntualizó la gobernante.

El Sismológico Nacional reportó que hasta las 22:00 horas (03:00 GMT) se habían registrado 73 réplicas tras el movimiento telúrico.

Por su parte, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que "hay una gran alarma en la zona de Acapulco".

"En Guerrero se han presentado los sismos más fuertes en el pasado, mucha roca que se movió, y se fue la luz en algunas zonas", indicó a periodistas cerca de las 21:30 (02:30 GMT).

Durante el sismo se observaron en la capital destellos azules, que podrían corresponder a descargas de energía eléctrica que causaron las fallas en el servicio, y el movimiento sísmico fue percibido en forma ondulatoria, pero no trepidante como ocurrió en otros terremotos más mortíferos.

En la Ciudad de México, la alerta sísmica suena en las cámaras de vigilancia de la megalópolis y altavoces sísmicos, conectados a sensores en las costas del Pacífico, donde se localizan la principales puntos de choque entre placas tectónicas, que activan alertas antes de que las ondas sísmicas lleguen al altiplano central del país.

Los altavoces de más de 6.200 cámaras de seguridad se activan en caso de terremoto, unos 50 segundos antes de una sacudida que supere los 6 grados.

Los sismos más mortíferos recientes ocurrieron el 7 y 19 de septiembre del 2017, cuando murieron 470 personas en todo el país, de ellos 228 fallecieron en la capital, con daños a viviendas y edificios cuya reconstrucción costará unos 2.000 millones de dólares.

El 23 de junio de 2020, otro fuerte terremoto, de magnitud 7,5, se registró con epicentro en el sureño estado de Oaxaca, que se sintió también en la capital y el centro del país y dejó seis personas fallecidas, 23 heridas y 21 hospitalizadas con daños menores.

