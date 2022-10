Por Eduardo Gallardo

numerosydestino@cronica.com.ar

Las personas que ganan la lotería podrían tener algo en común: su signo del zodiaco. Según la astrología, hay cinco signos que nacieron con la estrella de la for- tuna y tienen más probabilidades de ganar en los juegos de azar.

Y es que sus rasgos cósmicos podrían influir en las acciones que toman, por ejemplo, en los números que eligen. Esta suerte no solo los lleva a seleccionar el boleto ganador, los coloca en el lugar, concurso y momento indicado.

Cabe señalar que pertenecer a alguno de estos signos del zodiaco no es una garantía para ganar; sin embargo, se podría tener una relativa ventaja con respecto a los demás. Las loterías o los juegos po- ceados son juegos de apuestas y las probabilidades de ganar es una en millones.

Pero como uno nunca sabe cuándo puede tocarle, no está por demás apoyarse en la astrología. Como dice un refrán popular “soñar no cuesta nada”.

Escorpio

Los nacidos del 23 de octubre al 22 de noviembre son los más afortunados del zodiaco. Su suerte, según se explica, puede deberse a la negación de que jamás han conseguido nada por el azar. Sin embargo, la energía cósmica que tienen los ilumina en cualquier ámbito de la vida. Esta vibra los hace tener mayor ventaja cuando se trata de lote- rías y juegos de azar.

Acuario

Los nacidos del 20 de enero al 18 de febrero son del tipo de personas que piensan “el que no arriesga no gana”. Por eso tienen bastante suerte, pero además, no involucran las emociones en la toma de decisiones: eligen con la frialdad de la indiferencia y no esperan los mejores resultados. Es probable que esta actitud los lleve a tener más posibilidades de ganar grandes premios.

Sagitario

Quienes nacieron del 22 de no- viembre al 21 de diciembre son gobernados por Júpiter, el pla- neta de la suerte, principal razón que los hace muy afortunados. Sagitario siempre mantiene una actitud positiva, si la vida les da limones hacen limonada.

Piscis

Las personas nacidas del 19 de febrero al 20 de marzo tienen la energía del universo de su lado por una razón: si ganasen la lotería usarían el dinero para ayudar a cuanta persona pue- da. Sus objetivos bondadosos lo llevan a tener buen karma y energía que les retribuye con acciones como la suerte.

Virgo

La suerte es en lo último que piensan los nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre. Analizan, planean, organizan y ejecutan, pero no dan espacio a la fortuna.

En lo último que pensarían es comprar un bo- leto de lotería, y si alguna vez decidieran hacerlo probable- mente les dejaría buenos resul- tados. Ahora, eso sí, las perso- nas que no integran este grupo “de los cinco” y están ubicados en los restantes signos zodia- cales no tienen que amilanar- se en absoluto, porque como bien se sabe en el mundo del escolaso, “las bolillas es- tán todas adentro” y siempre habrá chances.