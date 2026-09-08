A cruzar los dedos: los famosos que cumplen años y pueden inspirar tu jugada

Septiembre avanza con una curiosa coincidencia en el calendario: en apenas cinco días, varias figuras reconocidas de la música, el cine y la televisión celebran un nuevo cumpleaños.

Para quienes buscan una cábala antes de apostar a la Quiniela, el día de nacimiento, la edad que alcanza cada celebridad e incluso el año en que nació pueden transformarse en alternativas para armar una combinación y probar suerte.

El mundo del espectáculo concentra varias celebraciones durante los próximos días y algunos datos llaman especialmente la atención de quienes buscan inspiración para apostar.





8 de septiembre

Los cumpleaños de esta semana para jugar a la Quiniela: ¿Quiénes "soplan la velita"?

Ricardo Montaner: nacido en 1957, el reconocido cantante y compositor argentino-venezolano cumple 69 años. Nació en Avellaneda y construyó una extensa trayectoria marcada por sus baladas románticas.

9 de septiembre

Adam Sandler: nacido en 1966, el actor, comediante y productor estadounidense cumple 60 años. Alcanzó popularidad en "Saturday Night Live" y luego protagonizó numerosas comedias de Hollywood.

Michael Bublé: nacido en 1975, el cantante canadiense cumple 51 años. Es una de las grandes figuras contemporáneas del jazz, swing y pop tradicional y ganó múltiples premios Grammy.

Pablo Alarcón: nacido en 1946, el reconocido actor argentino cumple 80 años. Desarrolló una extensa carrera en televisión, cine y teatro.

Julieta Díaz: nacida en 1977, la actriz y productora argentina cumple 49 años. Su trayectoria incluye recordados trabajos en televisión como "Campeones de la vida" y "099 Central", además de numerosas producciones cinematográficas.

10 de septiembre

Daniel Agostini: nacido en 1973, el cantante argentino cumple 53 años. Se convirtió en una figura de la música tropical durante su paso por Grupo Sombras y posteriormente desarrolló una exitosa carrera solista.

12 de septiembre

Carina Zampini: nacida en 1975, la actriz y conductora argentina cumple 51 años. Es recordada por numerosas ficciones televisivas, entre ellas "Por siempre mujercitas", "Padre Coraje" y "Dulce Amor".

Sydney Sweeney: nacida en 1997, la actriz y productora estadounidense cumple 29 años. Alcanzó reconocimiento internacional por producciones como "Euphoria" y "The White Lotus".

Lizy Tagliani: nacida en 1970, la actriz, comediante y conductora argentina cumple 56 años. Se consolidó como una de las figuras populares de la televisión y la radio argentina.

El 9 de septiembre concentra cuatro cumpleaños y se convierte en una de las fechas que más se repiten entre las celebridades de la lista.

Al repasar el calendario aparece una coincidencia difícil de pasar por alto: el 9 de septiembre es la fecha que más se repite, con los cumpleaños de Adam Sandler, Michael Bublé, Pablo Alarcón y Julieta Díaz.

Por eso, el 09 surge como uno de los principales candidatos para quienes acostumbran transformar este tipo de efemérides en una jugada.

El 12 tampoco se queda atrás: Carina Zampini, Sydney Sweeney y Lizy Tagliani comparten esa fecha. Además, las edades abren todavía más posibilidades, con cifras como 69, 60, 51, 80, 49, 53, 29 y 56.