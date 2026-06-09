Acá está la Abuela Escolaza del Cronicazo: cuál es el número para quebrar la mala racha en la Quiniela

A la hora de buscar una guía certera para la timba, nada mejor que escuchar los consejos de la Abuela Escolaza, una de las figuras fijas del azar. Esta semana, la Nona trajo una predicción clave para pensar detalladamente antes de hacer la jugada en la Quiniela y tirarle unos mangos al tablero.

Para todos aquellos que sueñan con pegarle al número y festejar a lo grande, revisar las proyecciones semanales es un paso fundamental. La especialista comparte su recomendación directa para que ningún jugador deje pasar la oportunidad en las próximas horas.

El candidato de la Nona para ganarle a la suerte

La intuición de la Abuela Escolaza para las próximas jornadas apunta a una cifra con mucha historia en la tabla tradicional de los sueños y los significados. Bajo la consigna "zarpa la racha con el 53, el barco viene corrido todo el día", la especialista canta la posta para armar las boletas.

Según las palabras de la experta, el gran candidato para los cupones es el 53, que en la clásica pizarra representa a "El barco". La advertencia de que el número estará "corrido todo el día" es un dato relevante para los seguidores del azar, ya que indica que cuenta con altas probabilidades de aparecer en cualquiera de los sorteos diarios, abarcando desde la Previa y la Primera hasta la Matutina, la Vespertina y la Nocturna.

Teniendo en cuenta este consejo, los apostadores tienen una opción clara para seguir la corriente de este pálpito y poner a prueba su fortuna en los tableros oficiales.