Acertó cinco números en la Quiniela y se llevó un premio millonario: ¿De dónde es el ganador?

En un contexto donde los juegos de azar siguen generando gran expectativa, cada nuevo sorteo mantiene en vilo a miles de personas que buscan cambiar su suerte con una simple elección de números.

En esta ocasión, el resultado dejó una historia que rápidamente se volvió tema de conversación, con una combinación ganadora que marcó un antes y un después para un afortunado jugador.

Los detalles del ticket que cambió una vida.

Los detalles del ticket que cambió una vida



Un apostador de la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes, se convirtió en protagonista de una noticia que rápidamente generó repercusión en toda la región: con una jugada acertada, logró quedarse con un premio superior a los $249 millones en la Quiniela Poceada Correntina.

El hecho ocurrió en el sorteo del sábado 14 de marzo, donde una combinación de cinco números resultó ser la clave para alcanzar el pozo mayor.

La boleta ganadora fue emitida en la agencia oficial N°469 de dicha localidad, consolidando una vez más el atractivo de este tipo de juegos de azar entre los habitantes de la provincia.

Los sorteos se realizan tres veces por semana y mantienen el interés de miles de jugadores.

Los números seleccionados fueron 08, 10, 19, 45 y 80. Con esa elección, el afortunado logró acertar la totalidad de la combinación exigida por el sistema de la Quiniela Poceada, una modalidad que requiere elegir cinco cifras dentro de un rango que va del 00 al 99.

En cuanto al monto obtenido, el premio alcanzó los $249.745.105. Sin embargo, como ocurre con este tipo de ganancias, existe una deducción impositiva.

En Argentina, los premios de juegos de azar están alcanzados por gravámenes que pueden rondar el 31%, por lo que el monto neto a cobrar será de alrededor de $172 millones netos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el beneficio que reciben las agencias que venden los tickets ganadores. Los agencieros suelen percibir una comisión o incentivo. El agenciero podría recibir entre $2,5 millones y $5 millones aproximadamente.