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Martes, 11 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
PREMIO RÉCORD

Acertó los 15 números del Telekino y se llevó más de $3.189 millones, una casa, autos 0 km y viajes

La jugada perfecta salió en la provincia de Buenos Aires y convirtió a un apostador en el único ganador del pozo mayor, además de una extensa lista de premios adicionales.

MBurczynsky
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Ganar la quiniela es el sueño de miles de argentinos. Cuando los pozos acumulan cifras millonarias, la expectativa aumenta y un simple cartón puede convertirse en la puerta de entrada a una vida completamente diferente.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en el último Telekino, aunque esta vez la recompensa fue mucho más allá del dinero y lo convirtió en propietario de una casa.

&nbsp;El premio combina una suma millonaria en efectivo con bienes de alto valor.&nbsp;&nbsp;
 El premio combina una suma millonaria en efectivo con bienes de alto valor.  

Ganó el Telekino y se hizo multimillonario 

El Telekino volvió a entregar una verdadera fortuna en la Argentina. El sorteo realizado el domingo 9 de agosto tuvo un único ganador con 15 aciertos, cuyo cartón fue comercializado en la provincia de Buenos Aires

La combinación ganadora de la modalidad Tradicional estuvo integrada por los números 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22

Sin embargo, los más de $3.189 millones son solamente una parte de la recompensa. El ganador también accedió a una serie de premios extraordinarios.

Entre los bienes y viajes informados se encuentran una casa estilo americana, una casa rodante, vehículos 0 km y diferentes viajes para dos personas, con alternativas que incluyen Río de Janeiro y cruceros internacionales.

&nbsp;Hasta el momento, la información difundida no reveló públicamente la identidad del afortunado apostador.&nbsp;
 Hasta el momento, la información difundida no reveló públicamente la identidad del afortunado apostador. 

El monto anunciado no necesariamente coincide con el dinero que finalmente queda en manos del ganador. La Ley 20.630 establece un gravamen para los premios obtenidos en juegos de sorteo: actualmente la alícuota es del 31% y se aplica sobre el 90% del premio, lo que equivale, en términos efectivos, al 27,9% del monto bruto.

Tomando únicamente los $3.189.595.195 en efectivo, la retención estimada alcanzaría aproximadamente los $889.897.059, por lo que quedarían cerca de $2.299.698.136

La agencia que comercializó el cartón también puede resultar beneficiada mediante el denominado premio estímulo. Sin embargo, el monto o porcentaje específico correspondiente a este sorteo no fue informado en los datos difundidos, por lo que no sería correcto calcular automáticamente un 1% sobre los $3.189 millones

Todos los ganadores del Telekino.&nbsp;
Todos los ganadores del Telekino. 

Además del gran ganador, hubo premios en categorías inferiores. 27 apostadores consiguieron 14 aciertos y recibieron $615.549 cada uno, mientras miles de cartones obtuvieron recompensas con 13 y 12 coincidencias.

En el Rekino, los números fueron 01 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25. En esa modalidad, 26 jugadores resultaron premiados con $236.749 cada uno

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