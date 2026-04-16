Afortunado ganó $24 millones en el Quini 6: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

Un apostador sanjuanino se alzó con más de 24 millones de pesos tras acertar cinco cifras en la modalidad Siempre Sale del Quini 6. El ganador tiene tiempo hasta el 30 de abril para presentarse a cobrar el premio antes de que caduque.

El flamante millonario fue uno de los 12 afortunados que dividieron el pozo en esta categoría durante el sorteo n.° 3365 realizado el miércoles 15 de abril. Cada uno de ellos percibirá un total de $24.070.749,75.

Un sanjuanino ganó 24 millones de pesos en el Siempre Sale.

La jugada ganadora fue registrada en la Agencia 021, ubicada en el departamento Capital de la provincia de San Juan. Los números que le dieron la suerte fueron el 10, 19, 42, 43 y 44.

Resultados del Quini 6: todos los números del sorteo 3365

En la misma jornada, un único apostador ganó el pozo de la modalidad Tradicional, llevándose la cifra récord de $2.336 millones. Estos fueron los resultados completos del miércoles:

TRADICIONAL: 04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35

LA SEGUNDA: 01 - 05 - 16 - 34 - 35 - 41

REVANCHA: 26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38

SIEMPRE SALE: 00 - 10 - 19 - 42 - 43 - 44

Los ganadores del "Siempre Sale" se repartieron en ocho provincias argentinas. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo contará con un pozo estimado de $4.600 millones.

Cómo jugar al Quini 6 para el próximo sorteo

Los interesados en participar del próximo sorteo deben elegir 6 números entre el 00 y el 45. Existen diversas modalidades de apuesta con los siguientes costos actuales:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $1500.

Revancha: $750 adicionales.

Siempre Sale: $750 adicionales.

Boleta Completa: $3000 (incluye el Premio Extra).

El próximo sorteo se realizará el domingo y las jugadas pueden realizarse en cualquier agencia oficial de lotería del país hasta el cierre de la toma de apuestas.