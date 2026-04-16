Apostador ganó $2.336 millones con el Quini 6: ¿De dónde es y cuánto dinero le quita ARCA?

El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 15 de abril se vistió de fiesta gracias al único apostador que acertó todas las bolillas en la modalidad Tradicional, adjudicándose un pozo histórico que supera los $2.336 millones. Sin embargo, ese enorme monto de dinero se ve reducido por los impuestos que retiene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El afortunado del Quini 6 acertó la combinación ganadora compuesta por los números 04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35. Y según informó la Lotería de Santa Fe, el ticket fue emitido en una agencia de la localidad santafesina de Casilda, convirtiendo a su dueño en otro gran protagonista de la jornada, ya que se alza con un premio "estímulo" de $25.709.876,01.

Todos los resultados del Quini 6

Mientras que el premio mayor del Tradicional encontró dueño, los pozos de las categorías La Segunda y Revancha quedaron vacantes para sus primeros premios, acumulando cifras aún más atractivas para el próximo domingo. A continuación, los resultados de la edición n.º 3365 del Quini 6:

La Segunda: Los números favorecidos fueron 01 - 05 - 16 - 34 - 35 - 41 .

Revancha: La combinación sorteada fue 26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38 .

Siempre Sale: En esta modalidad se registraron 12 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartieron un pozo de $288.848.997. Cada uno de ellos recibirá la suma de $24.070.749,75. Los números fueron 00 - 10 - 19 - 42 - 43 - 44.

Resultados del sorteo n.°3365 del Quini 6.

¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador del Quini 6 sin impuestos?

Pese a que el premio bruto obtenido por el apostador de Casilda es de $2.336.425.276,50, el monto final percibido es menor debido a la aplicación de la Ley Nacional N° 20.630, que regula los gravámenes sobre premios de sorteos.

El impuesto establece una retención del 31% sobre el 90% del valor del premio. El desglose para este ganador es el siguiente:

Premio Bruto: $2.336.425.276,50

Base imponible (90% del premio): $2.102.782.748,85

Monto del impuesto (31% de la base): $651.862.652,14

Monto neto a cobrar: $1.684.562.624,36

De esta manera, el Estado retiene poco más de $651 millones en concepto de impuestos, a través de ARCA, mientras que el ganador se lleva una cifra neta superior a los $1.684 millones.

Un apostador se llevó más de $2.336.400.000 en el Quini 6.

Próximo sorteo: $4.600 millones en juego

El Quini "lo cambia todo" y ya prepara 4.600 millones de pesos para repartir en su próxima edición del domingo 19 de abril a las 21:15. Los pozos estimados individuales para el concurso n.° 3366 son los siguientes:

Tradicional Primer Sorteo: $795.000.000

La Segunda: $850.000.000

Revancha: $2.450.000.000

Siempre Sale: $355.000.000

Extra: $150.000.000

Las apuestas pueden realizarse en las agencias oficiales hasta las 20:30 horas del sábado para el sorteo del domingo. El valor de la jugada es de $3.000 para participar de todas las modalidades.



