Apostó $25.000 a la Quiniela y ganó $72 millones: ¿Cuál fue el número de la suerte que le cambió la vida?

Una fuerte apuesta y una buena dosis de suerte fueron suficientes para que un trabajador bonaerense terminara la jornada con una noticia difícil de imaginar.

Esto es lo que sucedió en Chivilcoy, donde el protagonista consiguió uno de los premios más importantes entregados recientemente por la Quiniela de la Provincia.

Además de acertar su jugada principal (cuatro cifras), sumó otras apuestas ganadoras y logró llevarse más de $72 millones.

Una jugada realizada durante el sorteo nocturno terminó convirtiendo a un trabajador bonaerense en ganador de una verdadera fortuna.

Apostó $20.000 y ganó más de $72 millones

Un trabajador de Chivilcoy protagonizó un extraordinario golpe de suerte luego de realizar una importante apuesta en la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires.

El hombre arriesgó $20.000 a un número de cuatro cifras y la jugada terminó siendo la correcta: el 1718 salió a la cabeza y le permitió acceder a un premio millonario.

El ticket había sido confeccionado en Agencia Avenida, ubicada en la ciudad bonaerense. Una vez conocidos los resultados de la nocturna, el apostador comprobó que su elección había sido acertada y regresó al establecimiento para comenzar las gestiones necesarias para cobrar el dinero.

El apostador arriesgó $20.000 a cuatro cifras y completó el millonario premio con otros aciertos en el mismo ticket.

Sin dudas, fue una apuesta considerable teniendo en cuenta la dificultad de conseguir un acierto de estas características. Gracias a la aparición del 1718, esa decisión le reportó aproximadamente $70 millones.

La suerte no terminó allí. El hombre también había realizado apuestas complementarias a tres y dos cifras, que igualmente resultaron ganadoras. Al sumar todos los aciertos registrados en sus tickets, el monto final ascendió a exactamente $72.034.000.

El responsable del establecimiento de juego, Sergio Tribuzzio, explicó que si bien los aciertos a cuatro cifras se producen, lo verdaderamente llamativo en este caso fue el valor de la apuesta realizada. Esa elección fue determinante para que el premio alcanzara semejante magnitud.

La apuesta ganadora fue confeccionada en una agencia de Chivilcoy, donde la magnitud del premio causó sorpresa.

Tras la alegría inicial, comienza el procedimiento administrativo para recibir el dinero. En este tipo de premios, el ganador debe presentar el ticket correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos para validar la jugada.

En cuanto a los impuestos, existe una diferencia importante respecto de otros juegos de azar. Los premios correspondientes a la Quiniela se encuentran excluidos del gravamen de emergencia establecido por la Ley 20.630, por lo que no corresponde aplicar automáticamente la conocida retención del 31% asociada a determinados premios de loterías y concursos.

La agencia que confeccionó el ticket también participa del sistema mediante las comisiones previstas para los agentes oficiales. Sin embargo, el porcentaje que recibe un agenciero depende de la modalidad y de las condiciones establecidas para cada producto.

De esta manera, una decisión tan arriesgada como afortunada convirtió al 1718 en una cifra que este trabajador difícilmente pueda olvidar: los $20.000 colocados en su jugada principal terminaron siendo la puerta de entrada a una fortuna superior a los $72 millones.