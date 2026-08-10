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Lunes, 10 de agosto de 2026

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Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?

Empezá la semana con las mejores jugadas de la suerte para la quiniela. Repasamos la guía completa de candidatos y el pálpito de la Gitana para probar fortuna.

Lucía Reppin
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Este lunes 10 de agosto, arrancá la semana con un nuevo Cronicazo de la suerte. Para los sorteos de la quiniela, la Gitana renueva sus pálpitos e indica cuáles son los números más atrasados y los más salidores del tablero.

No te olvides de repasar la clásica sección "Me lo dijo una Gitana", junto al apartado especial con la cifra de la fortuna asignada a cada signo del zodiaco.

Además, podés seguir en vivo los resultados oficiales de las distintas loterías y quinielas a través de los sitios oficiales: loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Cronicazo de lunes para empezar la semana en la quiniela: los pálpitos de la Gitana

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "58". Lo acompañan el "32" como "El salvador", el "73" como "Los posibles", y el "95" y "00" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "19".

Ella está acompañada del "80" como "La onda", del "07" como "Me juego" y del "43" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "26", el "91" y el "64". Los sueños sugieren el "82", el "48", el "67" y el "15" como las mejores opciones.

El Cronicazo de este lunes 10 de agosto.
El Cronicazo de este lunes 10 de agosto.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

  • Aries (del 21/3 al 20/4): "90".
  • Tauro (del 21/4 al 22/5): "04".
  • Géminis (del 23/5 al 21/6): "39".
  • Cáncer (del 22/6 al 21/7): "12".
  • Leo (del 22/7 al 21/8): "55".
  • Virgo (del 22/8 al 22/9): "63".
  • Libra (del 23/9 al 22/10): "78".
  • Escorpio (del 23/10 al 21/11): "86".
  • Sagitario (del 22/11 al 21/12): "42".
  • Capricornio (del 22/12 al 20/1): "17".
  • Acuario (del 21/1 al 19/2): "24".
  • Piscis (del 20/2 al 20/3): "51".
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