¡Bolsillos llenos! Lluvia de aciertos del Cronicazo para sus fieles apostadores

El Bolillero semanal de Números y Destino arrancó la semana con todo y volvió a demostrar por qué se convirtió en una guía infaltable para los apostadores. La jornada dejó una seguidilla de aciertos que combinó tableros oficiales con la sección dedicada a los signos, multiplicando las alegrías entre quienes siguieron las recomendaciones al pie de la letra.

Los Posibles se lució con un cuádruple acierto

El primer golpe del día llegó de La Onda, que acertó con el 76, asociado a "llamas", al tope de la pizarra en la vespertina de la Lotería de Córdoba. Ese resultado marcó el arranque de una jornada cargada de premios.

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La gran protagonista, sin embargo, fue la sección Los Posibles, que metió un cuádruple acierto con el 08, vinculado a "incendio". Ese número encabezó la primera de Santa Fe, las matutinas de Entre Ríos y Mendoza y también la vespertina de Mendoza. La misma sección sumó, además, el 44, asociado a "la cárcel", que se impuso en la vespertina de Ciudad.

Los signos también tuvieron su premio

La guía también dio en el blanco entre los seguidores del horóscopo. Acuario sumó un doblete con el 29, relacionado a "San Pedro", que apareció en la previa de la Lotería de la Provincia y la primera de Mendoza. Sagitario, por su parte, cerró la lista de aciertos con el 75, asociado a "besos", que se ubicó en lo más alto de la previa de Córdoba.