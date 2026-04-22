Buscan a un ganador de $377 millones en un popular juego de azar: "Esperamos que aparezca"

El último fin de semana, la suerte cayó del lado de un afortunado en Córdoba que acertó los seis números en un popular juego de azar y ganó $377 millones. Sin embargo, todavía no apareció para reclamarlo y crece el misterio entre los vecinos.

La jugada se registró el domingo 19, cuando un apostador oriundo de Río Cuarto le "pegó" a las cifras 07, 11, 12, 26, 30 y 36 en la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6. El ticket fue jugado en una agencia conocida como "Negro el once", ubicada en la calle Rivadavia 273.

Hasta el momento, el ganador no se presentó a cobrar el premio, que alcanzó un total de $377.636.337 antes de impuestos. "Tengo muchos equipos fijos y no está entre los habituales. Puede ser alguien de la zona, viene mucha gente de los negocios de acá", explicaron desde la agencia.

Además, al hablar con un medio de la provincia, expresaron: "Esperamos que aparezca". Mientras tanto, la incertidumbre y la expectativa crecen entre los vecinos, que buscan saber quién es el ganador o, al menos, si se acercará a cobrar el premio.

El local, con más de tres décadas de trayectoria, conserva su nombre por una referencia tradicional de la ruleta: "El once es un número de fantasía que tenemos desde hace 37 años", manifestaron.

Sin pistas del ganador millonario en la Quiniela





En la agencia donde se jugó el ticket ganador, la falta de información concreta sobre el apostador mantiene abierto el interrogante. Miriam Domínguez, titular del local, explicó que revisaron entre los clientes habituales, pero ninguno coincide con la combinación que se llevó el premio.

"No es ningún cliente fijo", aseguró, y remarcó que el movimiento diario de personas dificulta todavía más poder identificar al ganador.

Un apostador ganó $377 millones en la Quiniela y no aparece: la palabra de la agenciera (Imagen: gentileza Puntual).

Más allá de la incógnita, la agenciera valoró el impacto positivo que tuvo la noticia en el comercio, que en las últimas horas sumó consultas, comentarios y nuevas apuestas impulsadas por el caso.

Además, la mujer recordó un antecedente que todavía permanece en la memoria del local: hace nueve años, la misma agencia vendió un premio de 28 millones de pesos, que en su momento tuvo una fuerte repercusión, según consignó Diario Puntal.

Mientras tanto, desde el negocio mantienen la esperanza de que el ganador se acerque en los próximos días para cobrar el dinero. Aunque no es una situación inusual, cada caso vuelve a despertar expectativas.



