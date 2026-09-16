Calitoro: la plataforma que llegó a Argentina para combinar juegos online deportivos en un mismo lugar

Calitoro, que desembarcó en el país en abril de 2026 a través de Calitoro.bet con una propuesta que combina Calitoro casino, Calitoro sport, bingo, lotería y esports bajo una misma cuenta. Con más de 8.000 juegos disponibles y métodos de pago pensados específicamente para el jugador argentino, la plataforma busca hacerse un lugar en un mercado cada vez más competitivo.

Un catálogo pensado para todos los gustos

Calitoro reúne una oferta amplia para todos los gustos:

6.182 tragamonedas y 2.011 juegos en vivo, con mesas de ruleta, blackjack, baccarat y póker manejadas por crupieres reales en tiempo real.

con mesas de ruleta, blackjack, baccarat y póker manejadas por crupieres reales en tiempo real. Bingo, lotería y esports, para quienes buscan algo más allá de los slots.

para quienes buscan algo más allá de los slots. Torneos regulares y una sección de juegos instantáneos para partidas rápidas.

para partidas rápidas. Títulos más elegidos: Aviator, Crazy Time, Super Ace, Ali Baba, Fortune Gems 3 y Chicken Road 2.0.

Aviator, Crazy Time, Super Ace, Ali Baba, Fortune Gems 3 y Chicken Road 2.0. Más de 30 estudios de software, entre ellos Pragmatic Play, Yggdrasil, BGaming, Hacksaw y Betsoft.

entre ellos Pragmatic Play, Yggdrasil, BGaming, Hacksaw y Betsoft. RTP promedio declarado del 97%.

Apuestas deportivas accesibles

Para los fanáticos del deporte, Calitoro habilitó una sección de apuestas deportivas con una apuesta mínima de apenas 50 ARS, lo que la vuelve accesible para cualquier presupuesto. La plataforma ofrece además cuatro ofertas de bienvenida escalonadas en esta categoría, con bonos de hasta 150% sobre el depósito y freebets adicionales para quienes arman combinadas de al menos tres eventos, algo pensado especialmente para los apostadores más activos.

Bonos que no se agotan en el primer depósito

A diferencia de otras plataformas que ofrecen un único bono de bienvenida, Calitoro armó un esquema de cinco bonos consecutivos en casino:

Todos los bonos tienen un rollover de x35.

Pagos rápidos y sin comisiones

Uno de los puntos más fuertes de la plataforma son sus métodos de pago: Calitoro Mercado Pago, Rapipago, Pagofacil, Calitoro NaranjaX, Lemon Bank, Claropay y transferencia bancaria, todos disponibles desde un Calitoro deposit mínimo de 3.000 ARS. El Calitoro withdrawal se procesa entre 1 y 72 horas según el método, sin cobrar comisión en ningún caso, y sin límite periódico sobre el monto total que un usuario puede retirar.

Seguridad y respaldo

Calitoro opera bajo licencia de Anjouan, otorgada en la Unión de las Comoras, a través de la empresa Ingrex Tech LTD. Todas las transacciones están protegidas con cifrado HTTPS/SSL, y el soporte al usuario está disponible las 24 horas mediante chat en vivo, correo electrónico y un sistema de tickets gestionado con Zendesk, con atención principal en español e inglés.

Mirando a la región

Con soporte para pesos argentinos, pesos chilenos, soles peruanos, pesos colombianos y dólares, la estructura de Calitoro ya está preparada para una eventual expansión hacia Chile, Perú y Colombia, algo que la empresa tiene en carpeta para los próximos meses.

Por ahora, el foco de Calitoro bet está puesto en consolidarse en Argentina, donde compite con plataformas más establecidas ofreciendo una combinación de catálogo amplio, pagos locales sin comisiones y un esquema de bonos que se extiende más allá del registro inicial. Para los jugadores argentinos que buscan una alternativa nueva, Calitoro ya está disponible en calitoro.bet.

Es solo válido para el territorio de la Unión Europea donde la empresa se encuentre habilitada. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.







