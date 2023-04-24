¿Cómo surgió?: los primeros pasos de La Quiniela

La quiniela es el juego de azar preferido de los argentinos que ha sabido superar los avatares más intrincados de la economía. A pesar de haber recibido los coletazos de diversas crisis, su nivel de ventas nunca disminuyó. Es organizada y controlada por Lotería Nacional de Argentina, y es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores, existiendo un tope de banca de 5 veces lo recaudado en dicha jugada.

Era trucha

Fue una actividad ilegal, comúnmente denominada "clandestina", durante décadas. Fuera de la regulación del Estado, fue calando hondo en la cultura de los argentinos convirtiéndose en una práctica social ampliamente extendida. "Por un billete de lotería que se vende, hay diez anotados para una quiniela..." decía Roberto Arlt por aquellos años en los que la quiniela ilegal tomaba la delantera en cuanto a la preferencia popular relegando a la lotería oficial a un segundo plano.

Su éxito no parecía ser muy difícil de explicar, para realizar una jugada no se necesitaban más que un par de centavos lo que permitía que hasta los sectores más populares pudieran tener la chance de jugar su número.

Si bien debió llamarse "biniela" ya que lo tradicional era y es apostar a las dos últimas cifras, se la bautizó "quiniela" seguramente en homenaje agradecido a la Lotería de Beneficencia Nacional, que es la que hace todo el gasto del trabajo (sorteo de premios, publicación, etc.) y que, como se sabe, siempre se manejó con cinco cifras.

Pero finalmente quedó Quiniela, y algunos sostienen que proviene de la palabra latina "quintus" que significa cinco (5), seguramente porque utilizaba para su funcionamiento el extracto de la lotería que siempre se manejó con cinco cifras.

Sus inicios

Existen diferentes versiones sobre su origen. Algunas sugieren que este juego se fue gestando en las orillas argentinas y uruguayas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX (año 1900) influenciado por las corrientes de inmigrantes provenientes principalmente de Italia y España.

Otra versión, un poco más precisa, asegura que su creador fue un comerciante vasco de la ciudad de Rosario, allá por el 1900, llamado Domingo Irigoyen, quien poseía un negocio en el centro de la ciudad en donde recibía las apuestas.

En sus inicios este juego, por supuesto ilegal, consistía en apostar a la unidad o a la decena (una o dos cifras) de los números que salían sorteados en la lotería (único juego oficial en ese momento) de la entonces Lotería de Beneficencia Nacional. Los premios obtenidos podían ser en efectivo, en especie u otros tipos de beneficios.

¿Cuál es el suyo?

Cada uno de nosotros tiene un número asociado así como puede tener su número de la suerte. Dicho número se puede obtener mediante la suma de los números de la fecha de nacimiento y el valor restante nos puede ayudar a predecir futuros acontecimientos o sucesos pasados.

Una ciencia

Una explicación puede brindarla la Numerología, que el estudio del significado de los números y su relación con todo los que nos rodea. Es una ciencia, poco conocida por muchos, empleada por los tarotistas y astrólogos para relacionarnos con los números y dar explicaciones o resolver problemas existenciales.

Se suelen emplear diferentes técnicas para obtener el número asociado a cada uno de nosotros y con él podemos entender nuestra situación amorosa o como mejorar en el amor, nuestra situación laboral o cómo nos está yendo la vida.

Nuestro número, también nos suele indicar o explicar nuestra función en el mundo así como lo que la vida nos depara en tema de suerte, salud, etc.. como sucede en el horóscopo.

Existe una gran variedad de sistemas numerológicos, pero las más conocidas o más aceptadas son la numerlogía Pitagórica y la de la Cábala Hebrea, también conocida como Gematría. En el caso de la Pitagórica se suelen otorgar un valor numérico a las letras para posteriormente realizar comparaciones y cálculos en busca de un significado mientras que la Gematría se ha estado usando principalmente para el estudio de la Biblia mediante el alfabeto hebreo donde casa letra tiene tres representaciones diferentes.