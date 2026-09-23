Cortá la semana con el Cronicazo y los grandes candidatos para tentar a la "Diosa de la Suerte" en la Quiniela

El Cronicazo de este miércoles renueva las esperanzas del pueblo timbero: los fieles apostadores que buscan tentar a la "Diosa de la Suerte" en la Quiniela tienen las respuestas acá.

Por eso, ya sabés: ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! El gran candidato, los pálpitos, las fijas, los demorados a la grande, los más atrasados, los más salidores, y "Me lo dijo una Gitana", acá.

Para contrastar las pizarras en directo y chequear las cabezas de cada turno, podés acceder directamente a los portales de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Cronicazo: ¿Cuáles son los números de la Gitana para la quiniela?

El candidato de la semana para tentarse en la quiniela es el "75". Viene escoltado por el "11" en el rol de "El salvador", el "87" entre "Los posibles", y el "23" y el "39" como "El suplente". Además, la sección "Me lo dijo una Gitana" determinó que el número de la suerte principal es el "20".

Asimismo, llega acompañada por el "41" como "La onda", el "16" en el casillero de "Me juego" y el "72" como "La posta". Para cerrar, los "Tres para ganar" que propone el bolillero en esta oportunidad son el "92", el "04" y el "18". En tanto, los sueños sugieren volcarse por el "30", el "88", el "06" y el "79" como las mejores alternativas.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "89".

Tauro (del 21/4 al 22/5): "42".

Géminis (del 23/5 al 21/6): "29".

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "00".

Leo (del 22/7 al 21/8): "15".

Virgo (del 22/8 al 22/9): "35".

Libra (del 23/9 al 22/10): "74".

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "51".

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "63".

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "27".

Acuario (del 21/1 al 19/2): "96".

Piscis (del 20/2 al 20/3): "38".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 23 de septiembre

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "7601". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "2" con 32 sorteos; decena, el "1" con 22 sorteos; unidad, el "1" con 43 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "77" y el "11", mientras que los más salidores, el "14", el "16" y el "22".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 39 sorteos; decena, el "4" con 25 sorteos; unidad, el "2" con 52 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "30" y el "62". Los más salidores, el "29", el "95" y el "28".

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "1" con 25 sorteos; decena, el "8" con 17 sorteos; unidad, el "5" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "01", el "67" y el "92".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "9" con 28 sorteos; decena, el "5" con 21 sorteos; unidad, el "5" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "62" y el "05", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "03".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "8" con 25 sorteos; decena, el "6" con 19 sorteos; unidad, el "9" con 41 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "29". Los más salidores, el "75", el "06" y el "07".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "4" con 29 sorteos; decena, el "8" con 31 sorteos; unidad, el "3" con 39 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "52" y el "77", y los más salidores, el "04", el "00" y el "72".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "1" con 29 sorteos; decena, el "5" con 21 sorteos; unidad, el "0" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "53" y el "20", y los más salidores, el "58", el "87" y el "44".

QUINIELA BONAERENSE Y QUINIELA NACIONAL

Los sorteos de la Lotería Nacional y de la Lotería de la Provincia se realizan cinco veces durante la jornada. Estas son: la Previa (a las 10.30 de la mañana), la Primera (a las 12 del mediodía), la Matutina (a las 14.30), Vespertina (17.30 horas) y Nocturna (a las 21).

QUINI 6

El Quini 6 es un sorteo que se lleva a cabo dos veces por semana, miércoles y domingo. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las agencias de lotería habilitadas en todo el país, elegir seis números entre el "00" y el "45" y apostar.

LOTO PLUS

Con las seis cifras elegidas entre el 0 y el 41, los apostadores del Loto Plus pueden participar de los juegos que se llevan a cabo los miércoles y sábados a las 22:00. Las apuestas para estos sorteos cierran algunas horas antes.

BRINCO

El apostador del Brinco elige al azar 6 números sobre un universo de 40 que van desde el '00' al '39'. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.



