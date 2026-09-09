Cortá la semana en la quiniela con el Cronicazo de la suerte: ¿Qué te aconseja la Gitana?

Arrancá este miércoles 9 de septiembre renovando las esperanzas en las loterías y quinielas con los pálpitos que trae el Cronicazo. La jornada promete oportunidades imperdibles para quienes buscan romper la racha y enganchar el número ganador en las distintas jugadas del día.

En esta edición vas a encontrar el desglose completo de las cifras más atrasadas y las más salidoras, ideal para armar tu estrategia con datos certeros antes de ir a la agencia.

Como en cada jornada, no te podés perder la sección exclusiva "Me lo dijo una Gitana", donde vas a consultar la cifra de la fortuna alineada con tu signo del zodiaco.

Los resultados de los juegos los podés ver en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Mitad de semana con el Cronicazo: los números para la quiniela de hoy



El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "41". Lo acompañan el "29" como "El salvador", el "00" y el "35" como "Los posibles", y el "74" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "80".

Ella está acompañada del "12" como "La onda", del "96" como "Me juego" y del "53" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "67", el "05" y el "78". Los sueños sugieren el "52", el "39", el "13" y el "98" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?