Crece el misterio: ganó $40 millones en la Quiniela y todavía no aparece, ¿cuánto tiempo tiene para cobrar?

Un premio millonario, un ticket ganador y una incógnita que crece con el paso de las horas. La suerte golpeó fuerte, pero todavía no tiene rostro.

Esto es lo que sucedió: una jugada perfecta en la Quiniela Plus, uno de los juegos más populares del país, dejó un resultado impactante, aunque con un detalle inesperado que mantiene en vilo a toda una ciudad.

Un premio millonario y un misterio que crece: el ganador todavía no aparece.

Premio millonario sin dueño: ganó $40 millones y todavía no aparece

Un apostador de Punta Alta, pequeña ciudad ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se convirtió en protagonista de una historia que mezcla fortuna, incertidumbre y expectativa.

Tras acertar los ocho números en una de las variantes más populares de la Quiniela Plus, obtuvo un premio de 40 millones que, hasta el momento, no fue reclamado.

Según se supo, el hecho ocurrió en el sorteo del miércoles 15 de abril y correspondió a la modalidad Chance Plus de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires.

El sorteo que cambió una historia... pero cuyo protagonista aún no aparece.

Por otro lado, informaron que la apuesta fue realizada en una agencia ubicada en la esquina de Roca y Bernardo de Irigoyen, en pleno centro de la ciudad.

Desde el local, su titular confirmó que aún no hubo novedades sobre el ganador. Esta situación alimenta todo tipo de especulaciones: desde quienes creen que el apostador todavía no revisó su jugada, hasta quienes suponen que podría estar evaluando los pasos a seguir antes de hacerse presente.

La agencia que vendió el ticket ganador espera que el afortunado aparezca para reclamar el premio.

Más allá de la emoción inicial, es importante tener en cuenta que este tipo de premios está alcanzado por cargas impositivas. En Argentina, los juegos de azar contemplan retenciones que pueden rondar el 31%, dependiendo de la normativa vigente.

Sobre un premio de $40 millones, la retención rondaría los $12,4 millones. De esta manera, el monto neto que recibiría el ganador sería de aproximadamente $27,6 millones, aunque la cifra final puede variar según las deducciones vigentes al momento del cobro.

Por otro lado, la agencia que emitió el ticket también se ve beneficiada. Como incentivo por la venta, recibirá una comisión que asciende a 400 mil pesos. Este reconocimiento forma parte del sistema de premios que busca estimular la actividad y premiar a los puntos de venta.

El tiempo corre y el misterio sigue abierto: el premio espera a su dueño.

En este tipo de juegos, el ganador cuenta con un plazo limitado para presentarse a cobrar el premio. En el caso de la Quiniela Plus de la Provincia de Buenos Aires, el tiempo habitual es de hasta 15 días hábiles desde la fecha del sorteo. Por eso, el reloj ya está en marcha y cada día que pasa aumenta la expectativa.

Si nadie se presenta dentro del plazo establecido, el premio no queda disponible de manera indefinida. En general, el dinero pasa a formar parte de los fondos del organismo oficial que administra el juego, destinándose a programas sociales, educativos o de salud.

Si el ganador no aparece, la fortuna cambia de destino y deja de estar disponible para quien realizó la apuesta.

Mientras tanto, la ciudad permanece atenta. Historias como esta no solo despiertan ilusión, sino también curiosidad. La posibilidad de que alguien cercano, un vecino o conocido, sea el dueño de semejante fortuna mantiene viva la conversación en cada rincón.

El tiempo será clave para resolver el misterio. Los premios de este tipo tienen un plazo determinado para ser reclamados, por lo que, tarde o temprano, el ganador deberá aparecer. Hasta entonces, la expectativa seguirá creciendo.