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Lunes, 12 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
LLEGÓ LA GITANA

Cronicazo de feriado: empezá la semana con los candidatos infalibles para la quiniela

El Cronicazo dice presente para acompañar tus apuestas en la quiniela. Repasá las jugadas seleccionadas por la Gitana y probá tu suerte.

Lucía Reppin
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Empezó una nueva semana y el Cronicazo trae la información más completa. En esta guía imprescindible, la Gitana repasa sus candidatos para las jugadas, analizando las cifras más demoradas y las más frecuentes.

Para tentar a la suerte, consultá el apartado especial "Me lo dijo una Gitana" y descubrí cuál es tu número sugerido según la influencia del zodiaco.

Antes de armar tu boleta, mirá todas las recomendaciones del Cronicazo. Y no olvides revisar los marcadores de las distintas loterías y quinielas en sus plataformas oficiales.

Renová tus apuestas con el Cronicazo de hoy: las recomendaciones de la Gitana para la quiniela

El número destacado de la semana para jugar a la quiniela es el "65". Lo acompañan el "28" como "El salvador", el "94" y el "53" como "Los posibles", y el "36" como "El suplente"

La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "12".

Ella está acompañada del "40" como "La onda", del "19" como "Me juego" y del "78" como "La posta"

Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "51", el "07" y el "89". Los sueños sugieren el "61", el "00", el "15" y el "72" como las mejores opciones.

&nbsp;No apuestes sin antes ver el Cronicazo.
 No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

  • Aries (del 21/3 al 20/4): "44".
  • Tauro (del 21/4 al 22/5): "39".
  • Géminis (del 23/5 al 21/6): "04".
  • Cáncer (del 22/6 al 21/7): "81".
  • Leo (del 22/7 al 21/8): "52".
  • Virgo (del 22/8 al 22/9): "98".
  • Libra (del 23/9 al 22/10): "73".
  • Escorpio (del 23/10 al 21/11): "16".
  • Sagitario (del 22/11 al 21/12): "60".
  • Capricornio (del 22/12 al 20/1): "25".
  • Acuario (del 21/1 al 19/2): "42".
  • Piscis (del 20/2 al 20/3): "37".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este lunes 12 de octubre

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "9510". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "8" con 38 sorteos; decena, el "6" con 20 sorteos; unidad, el "8" con 15 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "11" y el "31", mientras que los más salidores, el "22", el "14" y el "16".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "7" con 20 sorteos; decena, el "8" con 53 sorteos; unidad, el "1" con 17 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "31" y el "91". Los más salidores, el "29", el "95" y el "59".

El Cronicazo de este lunes 12 de octubre.
El Cronicazo de este lunes 12 de octubre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "7" con 20 sorteos; decena, el "8" con 17 sorteos; unidad, el "9" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "67", el "92" y el "01".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "0" con 23 sorteos; decena, el "9" con 32 sorteos; unidad, el "2" con 53 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "05" y el "72", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "03".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "3" con 16 sorteos; decena, el "1" con 19 sorteos; unidad, el "8" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "98". Los más salidores, el "75", el "07" y el "06".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "9" con 25 sorteos; decena, el "0" con 43 sorteos; unidad, el "9" con 32 sorteos. Los más atrasados son el "43", el "96" y el "05", y los más salidores, el "04", el "48" y el "00".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 18 sorteos; decena, el "4" con 27 sorteos; unidad, el "7" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "06", el "01" y el "81", y los más salidores, el "58", el "44" y el "87".

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