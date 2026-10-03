Cronicazo de la suerte para el fin de semana: los números recomendados por la Gitana

Llegó el fin de semana y la expectativa por los sorteos de la quiniela vuelve a encender la ilusión de miles de apostadores en todo el país.

La jornada se presenta con combinaciones tentadoras, pálpitos que cobran fuerza y una selección de números que prometen ser los grandes protagonistas en las pizarras principales.

En esta edición especial del Cronicazo, repasamos los datos más buscados para armar las jugadas. Cada apostador encuentra la guía justa para elegir su dígito favorito.

Además de los aciertos más esperados en la Quiniela de la Ciudad y la Provincia, el foco está puesto en los pozos acumulados de los sorteos extraordinarios de la semana.

Prepará tu boleta, revisá las recomendaciones y descubrí cuáles son las fijas para no quedarse afuera del golpe de suerte.

Cronicazo de sábado: la Gitana te recomienda los números para la quiniela





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "14". Lo acompañan el "30" como "El salvador", el "25" y el "62" como "Los posibles", y el "98" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "59".

Ella está acompañada del "78" como "La onda", del "51" como "Me juego" y del "03" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "89", el "07" y el "46". Los sueños sugieren el "28", el "44", el "12" y el "71" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "37" .

Tauro (del 21/4 al 22/5): "26".

(del 21/4 al 22/5): "26". Géminis (del 23/5 al 21/6): "99".

(del 23/5 al 21/6): "99". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "41".

(del 22/6 al 21/7): "41". Leo (del 22/7 al 21/8): "80".

(del 22/7 al 21/8): "80". Virgo (del 22/8 al 22/9): "35".

(del 22/8 al 22/9): "35". Libra (del 23/9 al 22/10): "07".

(del 23/9 al 22/10): "07". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "72".

(del 23/10 al 21/11): "72". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "24".

(del 22/11 al 21/12): "24". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "58".

(del 22/12 al 20/1): "58". Acuario (del 21/1 al 19/2): "13".

(del 21/1 al 19/2): "13". Piscis (del 20/2 al 20/3): "66".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 3 de octubre





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "5082". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "2" con 18 sorteos; decena, el "0" con 14 sorteos; unidad, el "0" con 37 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "77" y el "11", mientras que los más salidores, el "22", el "14" y el "16".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "0" con 60 sorteos; decena, el "7" con 43 sorteos; unidad, el "1" con 22 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "61" y el "34". Los más salidores, el "29", el "95" y el "28".

Las recomendaciones y los números candidatos del Cronicazo para tentar a la suerte en los sorteos del fin de semana.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "9" con 39 sorteos; decena, el "4" con 24 sorteos; unidad, el "6" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "92", el "01" y el "67".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "0" con 13 sorteos; decena, el "9" con 16 sorteos; unidad, el "9" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "05" y el "72", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "13".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "6" con 44 sorteos; decena, el "1" con 21 sorteos; unidad, el "1" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "09". Los más salidores, el "75", el "07" y el "06".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "6" con 18 sorteos; decena, el "2" con 31 sorteos; unidad, el "4" con 40 sorteos. Los más atrasados son el "77", el "43" y el "96", y los más salidores, el "04", el "00" y el "59".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 23 sorteos; decena, el "0" con 17 sorteos; unidad, el "6" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "53" y el "20", y los más salidores, el "44", el "58" y el "87".