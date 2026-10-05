Cronicazo de la suerte para la quiniela: los números candidatos y las recomendaciones de la Gitana

Ya está disponible la guía del Cronicazo. La Gitana comparte sus pronósticos imperdibles para la quiniela a partir de los números más atrasados, los más demorados y los candidatos a salir en cada sorteo.

Quienes busquen una señal astrológica pueden revisar la clásica sección "Me lo dijo una Gitana", donde encontrarán la cifra recomendada de acuerdo a su signo del zodiaco.

Para seguir en vivo las pizarras y controlar los aciertos, podés revisar los sitios oficiales de las Loterías de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de Santa Fe.

Los candidatos de la Gitana para tentar a la suerte en la quiniela





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "38". Lo acompañan el "41" como "El salvador", el "63" y el "22" como "Los posibles", y el "95" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "09".

Ella está acompañada del "52" como "La onda", del "74" como "Me juego" y del "17" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "16" y el "27". Los sueños sugieren el "66", el "10", el "05" y el "87" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "78" .

Tauro (del 21/4 al 22/5): "02".

(del 21/4 al 22/5): "02". Géminis (del 23/5 al 21/6): "61".

(del 23/5 al 21/6): "61". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "43".

(del 22/6 al 21/7): "43". Leo (del 22/7 al 21/8): "90".

(del 22/7 al 21/8): "90". Virgo (del 22/8 al 22/9): "57".

(del 22/8 al 22/9): "57". Libra (del 23/9 al 22/10): "36".

(del 23/9 al 22/10): "36". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "15".

(del 23/10 al 21/11): "15". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "84".

(del 22/11 al 21/12): "84". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "23".

(del 22/12 al 20/1): "23". Acuario (del 21/1 al 19/2): "99".

(del 21/1 al 19/2): "99". Piscis (del 20/2 al 20/3): "62".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este lunes 5 de octubre





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0796". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "2" con 23 sorteos; decena, el "0" con 19 sorteos; unidad, el "0" con 42 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "11" y el "25", mientras que los más salidores, el "22", el "14" y el "16".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "0" con 65 sorteos; decena, el "8" con 23 sorteos; unidad, el "1" con 27 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "61" y el "31". Los más salidores, el "29", el "95" y el "28".

El Cronicazo de este lunes 5 de octubre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "9" con 40 sorteos; decena, el "4" con 25 sorteos; unidad, el "6" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "67", el "92" y el "01".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "7" con 16 sorteos; decena, el "9" con 21 sorteos; unidad, el "9" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "05" y el "72", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "13".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "6" con 49 sorteos; decena, el "8" con 23 sorteos; unidad, el "0" con 16 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "09". Los más salidores, el "75", el "07" y el "06".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "3" con 21 sorteos; decena, el "4" con 15 sorteos; unidad, el "5" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "77", el "43" y el "96", y los más salidores, el "04", el "00" y el "14".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 28 sorteos; decena, el "0" con 22 sorteos; unidad, el "6" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "53" y el "20", y los más salidores, el "44", el "58" y el "87".