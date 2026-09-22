Cronicazo: los famosos que soplan las velitas esta semana y dan un "guiño" para la Quiniela

La Quiniela está rodeada de cábalas y costumbres que muchos apostadores mantienen a la hora de elegir sus números. Sueños, aniversarios, edades y acontecimientos particulares suelen convertirse en una fuente de inspiración antes de cada sorteo.

En ese universo de coincidencias, las fechas de nacimiento de personajes famosos también tienen su lugar. Durante los próximos días, varias figuras del espectáculo, la música y el deporte celebrarán sus cumpleaños, dejando una serie de números de la suerte que pueden tomar como referencia para armar sus apuestas.

Conocé los números de la suerte de la tercera semana de septiembre.

Los cumpleaños de esta semana para jugar a la Quiniela: ¿Quiénes "soplan la velita"?

La agenda comienza este 22 de septiembre y reúne a reconocidos actores, músicos y referentes del deporte. Estos son algunos de los nombres destacados:

22 de septiembre

- Mercedes Carreras: nacida en 1940, la reconocida actriz argentina cumple 86 años. A lo largo de su extensa trayectoria trabajó en cine, teatro y televisión y fue premiada como Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Moscú por Las locas.

23 de septiembre

- Chano Moreno Charpentier: nacido en 1981, el cantante cumple 45 años. Es compositor, músico y líder de Tan Biónica, banda con la que alcanzó gran popularidad antes de iniciar también su carrera solista.

- Juan Martín del Potro: nacido en 1988, la "Torre de Tandil" llega a los 38 años. El extenista conquistó el US Open 2009, obtuvo dos medallas olímpicas y fue una de las figuras del equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016.

- Verónica Llinás: nacida en 1960, la actriz y comediante argentina cumple 66 años. Cuenta con una extensa carrera en teatro, televisión y cine, con trabajos en producciones como La odisea de los giles y La mujer de los perros.

24 de septiembre

- Pablo Rago: nacido en 1972, cumple 54 años. El actor participó en dos películas argentinas ganadoras del Oscar a Mejor Película Extranjera/Internacional: La historia oficial y El secreto de sus ojos.

25 de septiembre

- Michael Douglas: nacido en 1944, el actor y productor estadounidense celebra sus 82 años. Ganador de dos premios Oscar, protagonizó películas emblemáticas como Wall Street, Atracción fatal y Bajos instintos.

- Will Smith: nacido en 1968, cumple 58 años. El actor, productor y rapero alcanzó fama mundial con El príncipe del rap y luego desarrolló una extensa carrera cinematográfica que le permitió ganar un Oscar.

27 de septiembre

- Avril Lavigne: nacida en 1984, la cantante canadiense cumple 42 años. Se convirtió en una de las referentes del pop punk de comienzos de los 2000 gracias a canciones como Complicated y Sk8er Boi.

28 de septiembre

- Claudio "Bichi" Borghi: nacido en 1964, llega a los 62 años. El exfutbolista y entrenador integró la Selección argentina que se consagró campeona del mundo en México 1986 y tuvo una destacada etapa en Argentinos Juniors.

El calendario reúne varias fechas especiales vinculadas a reconocidas figuras que pueden servir de inspiración a la hora de tentar a la suerte.

Entre todas las fechas que aparecen en el calendario, hay dos que sobresalen por repetirse. El 23 concentra tres cumpleaños: Chano Moreno Charpentier, Juan Martín del Potro y Verónica Llinás.

Por su parte, el número 25 reúne a dos grandes figuras de Hollywood: Michael Douglas y Will Smith. Colocándose en segundo lugar de posibilidades según el azar.

Así, el 23 y el 25 aparecen como las cifras que más se reiteran entre los cumpleañeros seleccionados para estos días. A ellos se suman el 22, 24, 27 y 28, además de las edades y años de nacimiento de cada figura, que también pueden servir de inspiración para quienes acostumbran a buscar señales antes de realizar una apuesta.