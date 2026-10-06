De Lali a La Sole: los famosos que cumplen años y dejan números para jugar a la Quiniela

Cada semana, el calendario reúne los cumpleaños de distintas personalidades del espectáculo, la música, el deporte y la televisión.

Para los aficionados de la Quiniela y los juegos de azar, estas fechas también pueden convertirse en una curiosa fuente de inspiración o motivo para probar suerte.

Entre el 6 y el 12 de octubre, varias figuras argentinas e internacionales soplan las velitas. El día, la edad que cumplen y hasta el año en el que nacieron proponene diferentes combinaciones para quienes buscan números para jugar a la lotería.

Un "guiño" de los famosos para la Quiniela: qué números de la suerte deja esta semana

Estos son los cumpleaños de la semana

6 de octubre

Julieta Ortega: actriz argentina e integrante de una de las familias más reconocidas del espectáculo nacional. Desarrolló una extensa carrera en televisión, cine y teatro. Nació en 1972 y este año cumple 54 años.

Pamela David: modelo, conductora y figura de la televisión argentina, alcanzó gran popularidad a comienzos de los 2000 y desde entonces participó de numerosos ciclos de entretenimiento y actualidad. Nació en 1978 y celebra sus 48 años.

8 de octubre

Matt Damon: actor, guionista y productor estadounidense que construyó una extensa trayectoria en Hollywood y protagonizó películas reconocidas internacionalmente, entre ellas la saga de "Bourne". Nació en 1970 y llega a los 56 años.

Bruno Mars: cantante, compositor y productor estadounidense que se convirtió en una de las grandes estrellas internacionales del pop gracias a éxitos que recorrieron el mundo. Nació en 1985 y este año festeja sus 41 años.

9 de octubre

Alina Moine: periodista y conductora argentina con una extensa trayectoria vinculada principalmente al periodismo deportivo. La rosarina pasó por diferentes ciclos televisivos y coberturas de importantes competencias. Nació en 1979 y cumple 47 años.

Jorge Burruchaga: exfutbolista y entrenador argentino que quedó para siempre en la historia de la Selección por convertir el gol que selló el triunfo ante Alemania en la final del Mundial de México 1986. Nació en 1962 y llega a los 64 años.

10 de octubre

Lali Espósito: cantante y actriz argentina que comenzó su carrera desde muy joven en televisión y luego se consolidó como una de las principales referentes del pop nacional. Nació en 1991 y celebra sus 35 años.

11 de octubre

Diego Topa: actor, cantante y conductor argentino especialmente reconocido por su extensa trayectoria dentro del entretenimiento infantil. A lo largo de los años encabezó numerosos programas y espectáculos destinados a toda la familia. Nació en 1975 y cumple 51 años.

12 de octubre

Soledad Pastorutti: cantante argentina que se transformó en una de las grandes referentes del folclore nacional y que, desde sus recordadas presentaciones en Cosquín, construyó una carrera que lleva décadas sobre los escenarios. "La Sole" nació en 1980 y festeja sus 46 años.

Una semana cargada de cumpleaños famosos.

Al mirar todas las combinaciones, los números de las fechas que más se repiten son el 06, 08 y 09, ya que en esos días celebran su cumpleaños dos famosos.

También aparecen alternativas que pueden surgir de cruzar edades y años de nacimiento. Entre esas coincidencias se destaca el 64: Burruchaga cumple justamente esa edad y, además, el número puede formarse con los 54 años de Julieta Ortega + 10 de la fecha de Lali.

Si nos limitamos estrictamente a los números que salen directamente de cada cumpleaños, la apuesta ofrece un abanico que va desde el 06 hasta el 91, para que cada jugador elija su propio "guiño".