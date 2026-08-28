De no creer: tres vecinos se repartieron más de $94 millones en la Quiniela

Una simple jugada puede convertir una noche cualquiera en una de esas fechas imposibles de olvidar. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Chaco, donde la suerte no eligió a una sola persona: tres apostadores lograron quedarse con un pozo millonario.

Esto es lo que sucedió durante el sorteo N.º 2347 de la Quiniela Poceada Chaqueña, realizado el sábado por la noche. Tres tickets vendidos en diferentes localidades coincidieron con los cinco números de la suerte necesarios para alcanzar el premio mayor.

El sorteo de la Poceada Chaqueña dejó un resultado poco habitual al consagrar a tres apostadores con el premio mayor.

Tres ganadores y más de $31 millones para cada uno

La suerte viajó a tres puntos diferentes de la provincia de Chaco. Una de las apuestas fue realizada en la Agencia N.º 653-00 de Resistencia, otra salió de la 770-00 de Margarita Belén y la restante se confeccionó en la 46-13 de Presidencia de la Plaza.

Al momento de revisar los tickets, los tres jugadores encontraron la combinación que esperaban. Los números sorteados fueron 22, 34, 38, 39, 45, 47, 52, 71, 81 y 89, y cada ganador consiguió cinco aciertos.

El pozo acumulado ascendía a $94.336.365,99. Al existir tres apuestas ganadoras, la fortuna se dividió en partes iguales: cada jugador obtuvo $31.445.455,33.

Cada uno de los tres afortunados se quedó con $31.445.455,33 tras conseguir los cinco aciertos necesarios.

No fueron los únicos que terminaron la jornada con una alegría. En el segundo escalón aparecieron 38 apostadores con cuatro aciertos, quienes recibieron $699.073,89 cada uno.

Más atrás, otras 1.114 personas consiguieron tres coincidencias y obtuvieron $5.961,58, mientras que 12.711 jugadores lograron salvar el valor de la jugada.

En este caso hay una diferencia importante respecto de otros juegos de azar. La Ley 20.630 establece actualmente que los premios correspondientes al juego de quiniela no están alcanzados por el gravamen de emergencia sobre premios de sorteos.

La combinación ganadora estuvo integrada por los números 22, 34, 38, 39, 45, 47, 52, 71, 81 y 89.

Los locales también tienen su participación económica, aunque no reciben un porcentaje del premio millonario por haber vendido el ticket ganador. El reglamento de la Poceada establece una comisión comercial sobre las apuestas.

La particularidad del sorteo volvió a demostrar que una apuesta puede cambiarlo todo de un momento a otro. Esta vez, la alegría no tuvo un único dueño: se multiplicó entre tres jugadores que coincidieron con la combinación ganadora y transformaron un puñado de números en un premio que difícilmente olvidarán.