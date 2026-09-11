¡Doblete de aciertos! El candidato de Números y Destino que salió en la quiniela

Hoy el suplemento Números & Destino volvió a acertar en la Quiniela con uno de sus pronósticos más consultados, que le dio doble alegría a los seguidores más fieles.

El número que hizo temblar los tableros se repitió en dos sorteos oficiales distintos el mismo día. Un doblete que confirma por qué tantos lectores siguen de cerca cada recomendación del suplemento antes de salir a jugar.

Cuál fue el número que "pegó" dos veces en un mismo día





La Onda fue la responsable del batacazo. El 12, conocido como "el soldado", encabezó tanto la Previa de la Lotería de Entre Ríos como la Vespertina de Provincia, algo que multiplicó las celebraciones entre quienes vienen jugando de la mano del suplemento.

Para los seguidores de Números & Destino, cada acierto de La Onda funciona como una confirmación más de que la fórmula sigue dando resultado. El soldado, además, es uno de los números que más repercusión generó entre los apostadores esta semana.

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Otros pronósticos que también "la pegaron" esta semana





La Onda no fue la única en repartir festejos hoy. Los Sueños Sugieren sumó una seguidilla de aciertos con el 98, el 13 y el 39, mientras que El Suplente también acertó con el 74 y Tres Para Ganar hizo lo propio con el 78.

Tampoco hay que olvidar el golpe del Cronicazo ayer, cuando el 80 (la bocha) encabezó la Vespertina de Entre Ríos y le dio otra alegría a sus seguidores. También, el martes, El Salvador acertó con el 29, Los Posibles metió un doblete con el 00 y el 35, y hasta los signos del zodíaco festejaron, con Piscis repitiendo acierto con el 56.