¡Doblete explosivo de aciertos! El Cronicazo golpeó dos veces en un mismo día e hizo estallar la Quiniela

El Cronicazo volvió a hacer de las suyas luego de que el suplemento Números & Destino sacudiera la Quiniela con un golpe doble que multiplicó las alegrías entre los seguidores más fieles del Bolillero Semanal.

El pronóstico estrella de la semana se repitió en dos tableros oficiales distintos el mismo día, algo que pocas veces ocurre y que reafirmó por qué tantos lectores siguen de cerca cada recomendación del suplemento antes de salir a jugar.

El dinero pegó dos veces en un mismo día

Esta vez el número de la suerte fue el 32, conocido como "dinero", el protagonista de la jornada. El Cronicazo lo eligió como pronóstico estrella y no falló: se impuso primero en la Nocturna de la Lotería de Córdoba y después repitió en la Nocturna de Montevideo, algo que multiplicó las celebraciones entre quienes vienen jugando de la mano del suplemento en las últimas semanas.

Los apostadores siguen de cerca cada pronóstico del Cronicazo para no perderse la próxima jugada ganadora.

Este doblete se suma a una seguidilla de aciertos que el suplemento viene sosteniendo semana tras semana, y que ya se convirtió en una cita obligada para quienes buscan una guía a la hora de apostar.

Otra semana con platita para los seguidores del número de la suerte

La racha de esta semana sigue sumando motivos de festejo entre los lectores. El suplemento Números & Destino continúa trabajando para ampliar las chances de acierto en cada jornada. Y el nuevo doblete con el número de la suerte es la mejor muestra de que la fórmula sigue vigente.

Con este resultado, los apostadores ya se preguntan si el Cronicazo repetirá otro golpe de este calibre en los próximos sorteos. Mientras tanto, muchos anotaron el 32 como referencia para futuras jugadas.