Efemérides de la semana: el dato oculto en el calendario que puede cambiar tu suerte en la Quiniela

El calendario de esta semana, del 8 al 11 de octubre, reúne cinco efemérides que marcaron la política, la música y el espectáculo. Son ideales para la cábala de siempre.

Desde el nacimiento de un expresidente hasta la partida de un revolucionario, cada aniversario trae su propio número para probar suerte en la Quiniela.

Las efemérides de la semana y sus números para la Quiniela

Repasá el detalle completo, día por día, con el número que cada hecho deja para jugar.

Jueves 8/10 - nacimiento de Juan Domingo Perón en Lobos, hace 131 años: número 08 .

- nacimiento de en Lobos, hace 131 años: número . Viernes 9/10 - asesinato de Ernesto "Che" Guevara , hace 59 años: número 09 .

- asesinato de , hace 59 años: número . Viernes 9/10 - nacimiento de John Lennon , de The Beatles, hace 86 años: número 09 .

- nacimiento de , de The Beatles, hace 86 años: número . Domingo 11/10 - nacimiento de Tita Merello , hace 122 años: número 11 .

- nacimiento de , hace 122 años: número . Domingo 11/10 - nacimiento de Gilda, ícono de la cumbia, hace 65 años: número 11.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

¿Qué es el Cronicazo y por qué es la biblia de los apostadores?

El Cronicazo es la sección de Crónica donde cada día se cruzan números surgidos de sueños, signos, cumpleaños y efemérides. Por eso se ganó el mote de "la biblia de los apostadores".

Cada cifra que aparece en la sección Números y Destino busca acompañar la elección antes de jugar a la Quiniela, sin garantizar ningún resultado.

¿Cómo jugar con los números de esta semana?

Muchos apostadores combinan el número del día con la cantidad de años transcurridos para armar una jugada más completa y personal.

El 09 y el 11 se repiten dos veces cada uno, por lo que se perfilan como los candidatos más fuertes de la semana.