Efemérides: el secreto del Cronicazo que esconde el calendario para esta semana

El calendario de esta semana vuelve a reunir nombres propios de la historia mundial, el fútbol y la música popular argentina. Para muchos apostadores, estas fechas funcionan como una cábala más a la hora de definir el número con el que probar suerte en la Quiniela.

Ya sea por tradición o por simple curiosidad, repasar las efemérides de la semana se volvió una costumbre entre quienes buscan una referencia distinta antes de jugar.

¿Qué se recuerda esta semana?

Martes 1: Se conmemoran 87 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial , el conflicto bélico más grande de la historia.

Jueves 3: Se evocan 76 años de la inauguración del estadio de Racing , denominado en su origen "Presidente Perón" y conocido popularmente como El Cilindro.

Viernes 4: Se recuerdan 12 años del fallecimiento, a los 55 años, del cantante Gustavo Cerati , ex líder de Soda Stereo.

Sábado 5: Se rememoran 51 años de la despedida de Sui Generis , con dos recitales en el estadio Luna Park.

Lunes 7: Se cumplen 30 años de la muerte, a los 34 años, de Gilda, ídola de la música popular.

Todos los números para jugar esta semana

Cada efeméride deja, además de la fecha del calendario, un número de años como alternativa para los apostadores más curiosos.