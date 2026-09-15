El calendario "destapa" el número de la suerte para tu jugada de la Quiniela

El calendario de esta semana vuelve a reunir hechos que marcaron la historia, el deporte y la música popular argentina. Para muchos apostadores, estas fechas funcionan como una cábala más a la hora de definir el número con el que probar suerte en la Quiniela.

Ya sea por tradición o por simple curiosidad, repasar las efemérides de la semana se volvió una costumbre entre quienes buscan una referencia distinta antes de jugar.

¿Qué se recuerda esta semana?

Martes 16: se cumplen 71 años del golpe de Estado conocido como Revolución Libertadora , que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón en 1955.

Martes 16: ese mismo día, pero de 1976, se recuerdan 50 años de La Noche de los Lápices , el secuestro y asesinato de un grupo de estudiantes secundarios en La Plata durante la última dictadura militar.

Miércoles 17: se rememoran 12 años de la muerte, a los 92 años, de la reconocida actriz China Zorrilla .

Jueves 18: se conmemoran 56 años del fallecimiento, a los 27 años, del músico estadounidense Jimi Hendrix .

Domingo 20: se evocan 43 años del deceso, a los 64 años, de Ángel Amadeo Labruna, ídolo histórico de River Plate.

El calendario de esta semana vuelve a reunir hechos que marcaron la historia, el deporte y la música popular argentina.

Todos los números para jugar esta semana

Cada efeméride deja, además de la fecha del calendario, un número de años como alternativa para los apostadores más curiosos.

16: por la fecha del golpe de 1955 y de La Noche de los Lápices.

por la fecha del golpe de 1955 y de La Noche de los Lápices. 17: por la fecha de la muerte de China Zorrilla.

por la fecha de la muerte de China Zorrilla. 18: por la fecha del fallecimiento de Jimi Hendrix.

por la fecha del fallecimiento de Jimi Hendrix. 20: por la fecha del deceso de Ángel Labruna.

por la fecha del deceso de Ángel Labruna. 71: años del golpe de Estado de 1955.

años del golpe de Estado de 1955. 50: años de La Noche de los Lápices.

años de La Noche de los Lápices. 12: años de la muerte de China Zorrilla.

años de la muerte de China Zorrilla. 56: años del fallecimiento de Jimi Hendrix.

años del fallecimiento de Jimi Hendrix. 43: años del deceso de Ángel Labruna.

El número que más se repite

A diferencia de otras semanas, en esta ocasión el 16 es el gran protagonista del calendario: concentra dos efemérides bien distintas, el golpe de Estado de 1955 y La Noche de los Lápices de 1976.