El calendario destapa el número ganador de la semana para la Quiniela: ¿Cuál es la cifra de la suerte?

El calendario de esta semana vuelve a reunir hechos que marcaron al deporte, la música y la historia argentina. Para muchos apostadores, estas fechas funcionan como una cábala más a la hora de definir el número con el que probar suerte en la Quiniela.

¿Qué se recuerda esta semana?

Martes 8: se evocan 36 años del título logrado por Gabriela Sabatini en el US Open de 1990, al vencer en la final a Steffi Graf.

Martes 8: ese mismo día, pero en 2002, se recuerdan 24 años de la muerte del cantante Walter Olmos , a los 20 años.

Viernes 11: se conmemoran 138 años del fallecimiento, a los 77 años, de Domingo Faustino Sarmiento .

Viernes 11: también se rememoran 25 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, ocurrido en 2001.

Lunes 14: se cumplen 17 años del triunfo de Juan Martín del Potro en el Abierto de Estados Unidos, logrado en 2009.

Todos los números para jugar esta semana

Cada efeméride deja, además de la fecha del calendario, un número de años como alternativa para los apostadores más curiosos.

08: por la fecha del título de Sabatini y de la muerte de Walter Olmos.

por la fecha del título de Sabatini y de la muerte de Walter Olmos. 11: por la fecha de la muerte de Sarmiento y del atentado a las Torres Gemelas.

por la fecha de la muerte de Sarmiento y del atentado a las Torres Gemelas. 14: por la fecha del título de Del Potro.

por la fecha del título de Del Potro. 36: años del título de Gabriela Sabatini.

años del título de Gabriela Sabatini. 24: años de la muerte de Walter Olmos.

años de la muerte de Walter Olmos. 138: años del fallecimiento de Sarmiento.

años del fallecimiento de Sarmiento. 25: años del atentado a las Torres Gemelas.

años del atentado a las Torres Gemelas. 17: años del título de Del Potro.





Los números que más se repiten

A diferencia de otras semanas, en esta ocasión son las fechas las que concentran las coincidencias. El 08 aparece dos veces por el título de Sabatini y la partida de Walter Olmos, mientras que el 11 también se repite entre la muerte de Sarmiento y el aniversario del atentado a las Torres Gemelas.