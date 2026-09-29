El calendario "destapa" el número ganador de la semana para la Quiniela

El calendario de esta semana vuelve a reunir nombres propios del cine, la historieta, la política mundial y la música popular argentina.

Para muchos apostadores, estas fechas funcionan como una cábala más a la hora de definir el número con el que probar suerte en la Quiniela.

Ya sea por tradición o por simple curiosidad, repasar las efemérides de la semana se volvió una costumbre entre quienes buscan una referencia distinta antes de jugar.

¿Qué se recuerda esta semana?

Martes 30: se evocan 71 años de la muerte, a los 24 años, del mítico actor James Dean .

Martes 30: ese mismo día, pero en 2020, se cumplen 6 años del deceso, a los 88 años, de Quino , el historietista creador de Mafalda.

Viernes 2: se rememoran 157 años del nacimiento, en India, del reconocido Mahatma Gandhi .

Domingo 4: se recuerdan 51 años del fallecimiento, a los 66 años, del capocómico Pepe Biondi .

Domingo 4: también se conmemoran 18 años de la muerte, a los 74 años, de la inigualable Mercedes Sosa.

Cuáles son las éfemerides de esta última semana de septiembre.

Todos los números para jugar esta semana

Cada efeméride deja, además de la fecha del calendario, un número de años como alternativa para los apostadores más curiosos.

30: por la fecha de la muerte de James Dean y del fallecimiento de Quino.

por la fecha de la muerte de James Dean y del fallecimiento de Quino. 02: por la fecha del nacimiento de Mahatma Gandhi.

por la fecha del nacimiento de Mahatma Gandhi. 04: por la fecha de la muerte de Pepe Biondi y de Mercedes Sosa.

por la fecha de la muerte de Pepe Biondi y de Mercedes Sosa. 71: años de la muerte de James Dean.

años de la muerte de James Dean. 06: años del deceso de Quino.

años del deceso de Quino. 157: años del nacimiento de Gandhi.

años del nacimiento de Gandhi. 51: años del fallecimiento de Pepe Biondi.

años del fallecimiento de Pepe Biondi. 18: años de la muerte de Mercedes Sosa.

Los números que más se repiten

A diferencia de otras semanas, en esta ocasión son las fechas las que concentran las coincidencias.

El 30 aparece dos veces por la partida de James Dean y de Quino, mientras que el 04 también se repite entre las despedidas de Pepe Biondi y Mercedes Sosa.

Entre los años transcurridos, en cambio, ninguna cifra se repite: el 71, el 6, el 157, el 51 y el 18 aparecen una sola vez cada uno, por lo que quedan como alternativas parejas para quienes prefieran guiarse por esos números.